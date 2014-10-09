برگزاری هشتمین جشنواره استانی شعر خورشید در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی شامگاه چهارشنبه در هشتمین جشنواره استانی شعر، تحت عنوان خورشید غدیر که با حضور تنی چند از مسئولان و شاعران استان سمنان در فرهنگسرای مهر شاهرود، برگزار شد، با اشاره به پیام واقعه عظیم غدیر ابراز داشت: مخاطب پیام غدیر نه تنها شیعیان و مسلمانان، بلکه تمامی جهانیان هستند.

وی افزود: امروزه ما به واقعه غدیر به عنوان یک حادثه تاریخی و نوعی جریان سازی فرهنگی نیازمند و وابسته هستیم و باید از خودمان بپرسیم که چرا جوانان ما باید نسبت به اینگونه وقایع که ذخایر دین و بنیادهای اعتقادی ما هستند، بیگانه باشند.

تاثیر قابل توجه برگزاری جشنواره های شعر در جریان سازی فرهنگی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان خطاب به شاعران حاضر در جلسه تصریح کرد: امید است شاعران گرانقدر ایران اسلامی و استان سمنان مانند سابق در مسیر ولایی گام بردارند.

سوقندی با اشاره به شش برهه زمانی مصادف با وقایع مذهبی در هر سال، اظهار داشت: نباید تنها به برگزاری جشنواره شعر غدیر، اکتفا کرد و بنده پیشنهاد می کنم شش بار درسال و به صورت هر دو ماه یکبار، آئین شعر خوانی با مناسبت هایی از قبیل شعر کوثر، شعر علوی، شعر رضوی، شعر غدیر و شعر عاشورایی برگزار شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در اشاعه فرهنگ جریان ساز باشیم باید از این مناسبت ها استفاده کنیم و در جذب شعرا و مخاطبان اقدام کنیم.

100 اثر به دبیرخانه شعر غدیر ارسال شده اند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود نیز در ادامه جشنواره شعر خورشید غدیر، با بیان این مطلب که 100 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، گفت: این تعداد آثار از 70 شاعر هم استانی به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است و پس از داوری و بررسی آثار، 25 اثر برگزیده شناخته شدند.

امیری، با اشاره به دهه امامت و ولایت و همزمانی آن با برگزاری جشنواره شعر غدیر، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره بیان گوشه ای از عظمت واقعه تاریخ ساز و معنوی غدیر، با زبان لطیف شعر است.

وی افزود: همچنین تجدید بیعت شعرا با بحث ولایت و ولایتمداری از جمله آثار برگزاری این گونه جشنواره های مذهبی، فرهنگی در سطح استان است.

در این مراسم تعدادی از شعرای استان سمنان به قرائت آثار خود با موضوع غدیر و فضائل امیرمومنان علی(ع) پرداختند و در پایان به نفرات برتر جشنواره شعر خورشید غدیر هدایایی اهدا شد.