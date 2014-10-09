شهردار مشهد به عنوان عضو هیئت مدیره متروپلیس برگزيده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد اظهار كرد: در مجمع عمومی یازدهمین اجلاس جهانی متروپلیس با رأی شهرداران 137 کلانشهر، شهردار مشهد به عنوان عضو هیات مدیره متروپلیس و شهرداری مشهد به عنوان دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای غرب متروپلیس انتخاب شد.

محمد مهدی برادران تصریح کرد: در نشست هیات مدیره و نشست مجمع عمومی انجمن متروپلیس ضمن تقدیر از همکاری‌های علمی و تخصصی شهرداری مشهد با این انجمن، سید صولت مرتضوی شهردار مشهد را به اتفاق آرا به عضویت هیات مدیره انتخاب کردند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد بیان کرد: همچنین شهرداری مشهد به عنوان دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای غرب متروپلیس انتخاب شد.

وی خاطرنشان کرد: انجمن کلانشهرهای جهان (متروپلیس) درحال حاضر دارای 137عضو بوده و هیات مدیره آن از 22 نفر از شهرداران شهرهای ملبورن، مونترال، برلین، بروکسل، پاریس، مسکو و... تشکیل می‌شود.

برادران با اشاره به اینکه شهرداری مشهد پیش از این نیز به عنوان عضو هیات مدیره فعالیت داشته است، افزود: از آنجا که مشهد به عنوان متولی دفاتر منطقه‌ای آموزش کلانشهرهای جهان، شبکه بانوان و صندوق توسعه اقتصادی شهرها و به عنوان دبیرخانه مرکزی شبکه جوانان متروپلیس فعالیت داشته می‌تواند مدیریت دفتر خاورمیانه این انجمن را نیز مدیریت کند.

گفتنی است؛ یازدهمین اجلاس جهانی متروپلیس با حضور کلانشهرهای عضو این انجمن، در کلانشهر حیدرآباد هندوستان در حال برگزاری است.