ایران به عنوان کشوری لایق به"شبكه همكاري بين شهري براي محافظت از ميراث فرهنگي ناملموس" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، جی یونگ كیم پیش از ظهر امروز در آئین افتتاحیه رسمی اجلاس و جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس که در محل هتل عباسی اصفهان برگزار شد با ابراز خرسندی از برگزاری این دوره از اجلاس میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان اظهار داشت: از تمام مسئولان، سفیر کره در ایران و تمام مردان و زنانی که در برگزاری این اجلاس در اصفهان نقش داشته‌اند تشکر و قدردانی می‌کنم.



وی هدف از برگزاری اجلاس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس را ایجاد اتحاد و همدلی بین کشورهای دنیا عنوان کرد و بیان داشت: اولین دوره این اجلاس در کشور کره اتفاق افتاده که بسیاری از کشورهای مربوط به مسایل معرفتی در این اجلاس حضور داشتند.



نماینده رئیس "شبكه همكاري بين شهري براي محافظت از ميراث فرهنگي ناملموس" با بیان اینکه جذب کشورهای دیگر به جمع کشورهای "شبكه همكاري بين شهري براي محافظت از ميراث فرهنگي ناملموس" از مهم‌ترین اهداف این اجلاس است، ادامه داد: طی برگزاری اجلاس و جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس در سطح کشورهای "شبكه همكاري بين شهري براي محافظت از ميراث فرهنگي ناملموس" ایران در سال 2011 به عنوان نامزد لایق و شایسته به جمع "شبكه همكاري بين شهري براي محافظت از ميراث فرهنگي ناملموس" پیوست.



