کودکان با قطار گردشگری در کاخ نیاوران سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش قطار گردشگری در جشنواره "سلام به کودکی" یکی از برنامه های این جشنواره است که از صبح امروز با استقبال بی نظیر مراجعان روبرو شده است.

آشنایی با مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در کنار ترویج فرهنگ سفر و گردشگری به صورت بازدید از کاخ موزه ها و نمایشگاه های حوزه کودک با قطار گردشگری به سرپرستی یکی از کودکان آموزش دیده به عنوان راهنما و آموزش ترویج فرهنگ سفر و گردشگری و چگونگی افزایش ضریب ایمنی در سفرهای زمینی از جمله اهداف این بخش از برنامه است.

بر اساس این گزارش قطار گردشگری علاوه بر کودکان با استقبال زیادی از سوی توریست های بازدید کننده از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و سایر علاقه مندان بزرگسال مواجه شده و بزرگسالان با استفاده از این قطار یاد خاطرات کودکی را برای خود زنده می کنند.

جشنواره "سلام به کودکی" با همکاری مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و با برگزاری برنامه های فرهنگی، متنوع و شاد در بخش های میراث طبیعی، خلاقیت، صنایع دستی، میراث فرهنگی مادی، میراث فرهنگی معنوی، تفریح، اتومبیلرانی ایمن و سلامت و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری میزبان کودکان و سایر علاقه مندان است.

علاقه مندان جهت شرکت در این جشنواره و استفاده از برنامه های آن می توانند 16 تا 18 مهرماه از ساعت 11 تا 19 به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند و برنامه های جشنواره تا ساعت 20 ادامه خواهند داشت.