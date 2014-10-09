1700 واحد صنفی و مشاوره املاک در مازندران پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران پیش از ظهر پنجشنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف تصریح کرد: در راستای تامین امنیت اصناف، در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از هزار و 387 واحد صنفی غیرمجاز و 300 واحد مشاوره املاک در راستای مبارزه با تغییر کاربری اراضی پلمب شد.



وی ابراز داشت: امروزه امنیت ما ازنظر استانداردهای جهانی بسیار بالا است اما کافی نیست، لذا می خواهیم اصناف خود پیشقدم شوند.



این مسئول با بیان اینکه نباید در حوزه امنیت غفلت کرد، افزود: باید دراین حوزه از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده شود و ما در بسیاری از حوزه ها می توانیم ضریب پوشش امنیتی را با فعالیت صنفی افزایش دهیم.



محمدپور عمران ادامه داد: آمار مبارزه با کالای قاچاق، جلوگیری از سرقت و تعرض به نوامیس به خاطر سرقت اموال می تواند توسط خود اصناف هم کاهش یابد به گونه ای که از خرید و فروش کالاهایی که دارای منشا قانونی نیستند و اجناس تقلبی و قاچاق جلوگیری شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان ساخت: این بهترین شیوه برای مبارزه با سرقت و افزایش امنیت اجتماعی است که در این رابطه همکاری با نیروی انتظامی را می طلبد. شکاف بین پلیس و مردم باعث فساد می شود



فرمانده انتظامی مازندران در این همایش با اشاره به قرار گرفتن هفته ناجا بین دوعید بزرگ مسلمین گفت: اگر از اخلاقیات دین بهره مند باشیم به هیچکس در دنیا ظلم نمی شود.



وی با بیان اینکه نیازمند اتاق فکر هستیم، گفت: بدون اتاق فکر و نقشه راه نمی توان امنیت استان و مملکت را اداره کرد.



جعفری نسب با اشاره به اینکه اکثر دوربین های استان ترافیکی هستند و امنیتی نیستند افزود: از رامسر تا گلوگاه 10 دوربین امنیتی هم نداریم اما با این وضعیت اوضاع امنیتی استان خوب است.



وی ادامه داد: با وجود این تعداد زیاد بیکار اما به اندازه یک کلانتری تهران هم جرم نداریم و این دلیلش ریشه های غنی فرهنگی مردم ما است.

افزایش 99 درصدی کشیفیات سرقتها



فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به افزایش 99درصدی کشفیات سرقت ها در استان گفت: در سالجاری وقوع جرم و سرقت 15 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.



وی این اتفاق را تنها با همت جمعی نیروی انتظامی و حمایت مردم دانست و عنوان کرد: وقتی مردم حمایت می کنند و پلیس هم به جا عمل می کند، امنیت برقرار می شود.



این مسئول در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: تمام کلانتری ها از رامسر تا گلوگاه بازسازی می شوند به گونه ای که تا شش ماه آینده کلانتری که در خور مردم نباشد، نخواهیم داشت.



وی بر رعایت آداب پلیسی تاکید کرد و گفت: نقشی که اصناف در تنظیم بازار دارند کاربسیار مهمی بوده که باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.



سردار جعفری نسب با بیان اینکه اتحادیه های مرکز استان پشتیبانی خوبی در حوزه انتظامی دارند خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم تا سامانه ای ایجاد کنیم که روز به روز اوضاع امنیتی بالا رود و فضا برای کسب و کار امن فراهم شود.



وی در پایان یادآور شد: امنیت مهمترین زیرساخت جامعه است که بخشی از آن مربوط به حاکمیت و بخشی دیگر آن مربوط به خود مردم می شود.