برگزاری 2000 نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی شش ماه نخست امسال بیش از دو هزار و 255 نفر ساعت دوره آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت آزمایشگاههای استاندارد و همکار لرستان برگزار شده است.

وی به بازرسی های فنی از واحدهای تولیدی استان از سوی این اداره کل اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده بیش از 266 مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.

مدیر کل استاندارد لرستان همچنین از هزار و 132 مورد بازرسی فنی از سطح مراکز عرضه در استان لرستان در شش ماه نخست امسال از سوی این اداره کل خبر داد.

قنبریان با اشاره به طرح نمونه برداری و کنترل کیفیت تولیدات استان اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست امسال آزمایشگاههای استاندارد لرستان و همچنین همکار در استان بیش از 298 مورد نمونه برداری در این زمینه داشته اند.

وی همچنین به بازرسی این اداره از سطح جایگاههای عرضه سوخت مایع در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز ما 298 مورد بازرسی از سطح این جایگاهها داشته ایم.

مدیر کل استاندارد لرستان همچنین از تمدید، تعلیق و ابطال 68 مورد پروانه استاندارد در مدت زمان یاد شده در لرستان خبر داد.

