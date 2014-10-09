غریو شادی کودکان در کهریزک کرج پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا سالن آمفی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک کرج است که به مناسبت روز جهانی کودک در گوشه گوشه آن کودکان بانشاطی را می بینی که هزاران رویای رنگارنگ در سر می پرورانند و نقص عضو و معلولیت هایی که با آن زاده شدند یا بعد تر با آن مواجه شدند و امروز بخشی از زندگی آنان شده، نتوانسته مانع تحرک و پویایی خاص دوران کودکی شود.



بزرگداشت روز جهانی کودک با تلاوت آیاتی از کلام پرودگار توسط یکی از قاریان کودک آغاز می شود تا سخن خالق عالَم آغازگر برنامه ای باشد که قرار است ساعاتی شیرین و شاد را برای لطیف ترین مخلوقات هستی رقم زند.

افشین وجدانی روشن مدیرعامل آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برای سخنرانی دعوت می شود. او کوتاه سخن می گوید و خوب می داند این برنامه فقط مخصوص کودکان است: هفته گذشته جشن عید قربان در آسایشگاه برگزار شد و به لطف خداوند امروز توانستیم کودکان را گرد هم آوریم و جشن روز جهانی کودک را برگزار کنیم.

وی اضافه می کند: آسایشگاه خیریه کهریزک با امکانات توانبخشی ویژه، به کودکان و افراد سالخوده و سالمند خدمات ارائه می دهد و امیدواریم بتوانیم هر روز گامیهایی استوارتر برای خدمات رسانی به گروه های کودک و سالخورده برداریم.

حالا نوبت شادی و پایکوبی است؛ موسیقی شاد برای کودکان نواخته می شود و کودکان به روی سن دعوت می شوند و آنجا هنرهایشان را رو می کنند!

محمد هفت ساله در آخرین ردیف صندلی ها نشسته، چشم به سن دوخته و با دیدن هنرنمایی دوستانش لبخند می زند. مادرش کنارش نشسته. از او می پرسم چند وقت است محمد را به موسسه می آورد؟ می گوید: مدت زیادی نیست که اینجا می آییم. در شهر خودمان پیرانشهر امکانات مناسبی برای درمان محمد نبود.

البته شنیده بودم که در زاهدان (مرکز استان سیستان و بلوچستان) امکانات بیشتری وجود دارد اما کار پدر محمد به اینجا منتقل شد و ما هم آمدیم.

وی درباره مشکل فرزندش توضیح می دهد: محمد دو هفته زود به دنیا آمد و پزشکان تشخیص دادند به علت کمبود اکسیژن دچار فلج مغزی شده و قادر به راه رفتن نیست. محمد به ویلچر نیاز دارد اما توان خرید ویلچر را نداریم و به سختی پسرم را جابجا می کنیم.

همانجا کنار محمد مشغول عکاسی می شوم که دستی به شانه ام می خورد. مادر محمد اشاره می کند محمد دوست دارد از او هم عکس بگیرید.

بچه ها آن بالا روی سن همچنان شادی می کنند و با قطع موسیقی یکی یکی پایین می آیند؛ گرچه معلوم است بعضی هاشان هیچ تمایلی برای پایین آمدن ندارند!

بیرون سالن بازارچه خیریه ای به همت انجمن بانوان نیکوکار استان البرز برپاست که تولیدات خیاطی و دست دوز مددجویان را عرضه می کنند و البته تمام درآمد حاصل از فروش محصولات به بخش کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک اختصاص دارد.

آن طرف تر، بانویی پشت میزی نشسته که پرونده پزشکی چند کودک کنار هم گذاشته شده. این بانو که عضو انجمن بانوان نیکوکار استان است توضیح می دهد این پرونده ها متعلق به نوزادان یا کودکانی است که هیچ سرپرستی ندارند و به صورت شبانه روزی در ساختمان نیلوفر آسایشگاه کهریزک که مرکز توانبخشی و نگهداری از کودکان معلول است، نگهداری می شوند.

وی اضافه می کند: این پرونده ها برای جلب حمایت افراد خیر و نیکوکار در سرپرستی یا حمایت از کودکان بی سرپرستی است که به بیماریهای سخت و پرهزینه مبتلا هستند اما هیچ حامی مالی ندارند.

کمترین حمایتها هم وقتی قطره قطره جمع شوند گره های بزرگی را باز می کنند. این بانوی نیکوکار اشاره می کند: "بعضی از این کودکان حتی یک حامی مالی ندارند و هزینه های درمان و عمل های جراحی آنها به سختی تامین می شود. گرچه به لطف خداوند تا کنون با حمایتهای مردمی هزینه عمل ها جور شده اما بعضی درمانها به چندین عمل جراحی نیاز دارند."

صدای موسیقی و غریو شادی کودکان تمام سالن آمفی تئاتر و فضاهای بیرونی را گرفته و اینجا هلهله ای به پاست که نگو!

کودکان حالا دیگر با هر بار شنیدن صدای موزیک به صورت خودجوش خود را به سن می رسانند و صحنه های زیبایی می آفرینند که علاوه بر شادی خودشان، والدین و مربیانشان را هم غرق سرور می کنند.

یکی دو نفرشان با قطع شدن موزیک هم کوتاه نمی آیند و کسی حریف آنها نمی شود تا به پایین آمدن از سن رضایت بدهند!

البته در این میان بودند کودکانی که بی توجه به آنچه در اطرافشان می گذرد گوشی های موبایل بزرگترها را به دست گرفته و برای خود حال و هوا و دنیایی داشتند، دیدنی!





تا یادمان نرفته به شما هم بگوییم یک گروه کودک و نوجوان هم به اجرای موسیقی و تئاتر پرداختند و حسابی هم تشویق شدند.

ویژه برنامه بزرگداشت روز جهانی کودک به همت انجمن بانوان نیکوکار استان البرز و همزمان با نخستین سالگرد افتتاح ساختمان نیلوفر (واقع در آسایشگاه خیریه کهریزک) مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان معلول برگزار شد.