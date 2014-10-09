دبیرستان معارف اسلامی صدرای استان گلستان فاقد فضای آموزشی استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان ضمن یادآوری این نکته که در گرگان دو دبیرستان معارف اسلامی صدرا در دو بخش دختران و پسران مشغول به فعالیت هستند، افزود: هر دو دبیرستان در بخش آموزش، تربیت، امور معنوی و ورزشی و اجتماعی تاکنون خوش درخشیدند.

وی با بیان اینکه معلمین و خانواده ها و سایرافرادی که به نوعی با این دبیرستان مرتبط هستند از آن رضایت دارند، اظهار کرد: به نوعی این دبیرستان با روند خوبی که پیش گرفته مجموعه رضایت همگان را در بر دارد.

این مسئول گلستانی خاطر نشان کرد: آن تعداد افرادی که از این دبیرستان فارغ التحصیل شده اند تماما در مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند و اکنون در حال تحصیل هستند و یا فارغ التحصل شدند برای این دبیرستان با نظارت و برنامه ریزی که شده سعی کردیم به گونه ای کار انجام دهیم تا رضایت دانش آموزان و نتیجه خوبی در تحصیل آنها را به همراه داشته باشد که خوشبختانه تاکنون موفق عمل کرده ایم.

حجت الاسلام ولی نژاد برخورداری دانش آموزان این مدارس را از فضای آموزشی استاندارد یک نیاز اعلام کرد و گفت: چیزی که دانش آموزان دبیرستان معارف اسلامی صدرا در حال حاضر در مکان اجاره ای غیر استاندارد آموزش می بینند که این نگرانی ما، استاد و خانواده این دانش آموزان را به همراه داشته است.

به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان، اگر یک فضای متناسب برای دبیرستان های ما فراهم شود ضمن اینکه به تعداد دانش آموزان افزوده خواهد شد، برنامه های گسترده تری را برای این دانش آموزان عزیز تدوین خواهیم کرد.

وی ضمن یادآوری این نکته که هر ساله استقبال خوبی برای ثبت نام در دبیرستان معارف صدرا می شود، افزود: به دلیل نبود مکان کافی، ناچار به ثبت نام تعداد محدودی هستیم؛ امیدواریم که خیرین، مسئولین و مدیران تصمیم گیرنده کمک کنند تا ما یک مدرسه متناسب با استانداردهای مورد نظر برای دانش آموزان فراهم کنیم.

حجت الاسلام ولی نژاد فعالیت مدارس صدرا را تنها در دو مدرسه دخترانه و پسرانه گرگان دانست و اعلام کرد: اگر مشکل مکان در شهرستان ها حل شود دبیرستان معارف را در سایر شهرستان های استان راه اندازی خواهیم کرد، نیاز است تا استانداری نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، خیرین مدرسه ساز کمک در این بخش داشته باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این نکته که آنچه را که در دبیرستان ها به دانش آموزان آموزش داده می شود در دبیرستان صدرا نیز آموزش می دهند، افزود: در این دبیرستان اعلاوه بر مباحث آموزشی تعیین شده از سوی آموزش و پرورش به مباحث فرهنگی و دینی در قالب فوق برنامه نیز پرداخته می شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام فوق برنامه ها در راستای سیاست های آموزشی پیش می رود، اذعان کرد: بخشی از فوق برنامه دانش آموزان تربیتی و آموزشی است که در کنار آن اردوهای مناسب و مسابقات مختلف برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان اجرا می شود.

حجت الاسلام ولی نژاد از برگزاری آموزش های معنوی و ارزشی در این مدارس خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه دبیرستان های معارف زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند پرداختن به بخش تربیتی دانش آموزان یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رود.

این مسئول گلستانی ضمن یادآوری این نکته که دبیرستان معارف اسلامی صدرا از سال 82 در استان راه اندازی شده، افزود: با توجه به فضای کمی که در اختیار داریم در حال حاضر سالانه 170 دانش آموز در این دبیرستان ها جذب می شوند که اگر این فضای آموزشی افزایش پیدا کند، در هر دبیرستان ظرفیت جذب تا 300 نفر دانش آموز را دارد.