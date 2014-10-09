چشم پوشی از ارزش های دینی ما را به گره های کور دنیای غرب مبتلا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، در نشست خبری ششمین دوره جشنواره زوج خوشبخت، قبل از ظهر پنجشنبه و در جمع خبرنگاران؛ نهاد خانواده را مهمترین نهاد در سطح جامعه دانست و اظهار کرد: متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی ایران این نهاد پراهمیت متولی خاصی ندارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای شهر مشهد اذعان داشت: هر ملتی براساس باورها و اعتقادات خود نوع و روش زندگی جامعه خود را تعیین می کند و برهمین اساس دنیای غرب برای جامعه خود مدلی از زندگی را طراحی کرده است که به گفته سردمداران غربی دارای آسیب هایی است و در این زمینه به مشکل برخورده اند. ما نیز باید براساس باورها و نیازهای خود مدل زندگی را طراحی کنیم و اگر بدون توجه به نیازهایمان و با نگاه به مراکز تبلیغی ماهواره ای و اینترنتی به سراغ مدل های غربی برویم بدون شک سبک زندگی خود را زیرسوال برده ایم.

حجت الاسلام اخلاقی امیری ادامه داد: اگر از ارزش های دینی و ملی خود در طراحی سبک زندگی ایرانی اسلامی چشم پوشی کنیم در آینده ای نزدیک گره های کوری که دنیای غرب در حوزه روحی و روانی شهروندان خود به آن ها رسیده است، دچار خواهیم شد.

وی بیان کرد: وارستگی اخلاقی یعنی آنکه والدین و همسران در حوزه رفتاری محیط خانه را براساس تعالیم دینی طراحی کنند چرا که محیط خانه محیطی بخش نامه ای و دستورالعملی نیست.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه دین اسلام دین جامعی است که به همه ابعاد روحی و جسمی انسان را مد نظر قرار داده است، گفت: در حوزه سبک زندگی اسلامی رفتاری که از ما به عنوان یک فرد مسلمان سربزند باید رفتاری مبتنی بر افکار و اندیشه های اسلامی باشد.

وی با بیان این نکته که در سبک زندگی اسلامی نگاه جامع به انسان داشتن باید مورد توجه قرار گیرد، ابراز کرد: افراد مجموعه ای از نیازها را دارند که اگر این نیازها شناخته نشوند زندگی آن ها دچار آسیب می شود.

حجت الاسلام اخلاقی آشنایی با روش های زندگی سیره اهل بیت(ع) را نکته ای مهم در سبک زندگی اسلامی عنوان و تاکید کرد: در روش های ارتباط با همسر، اداره بحث های اقتصادی خانواده و چگونگی تربیت فرزندان سیره زندگی اسلامی ائمه اطهار(ع) بهترین کمک کننده به ما خواهد بود.

وی افزود: زندگی انسان مومن دارای سه بخش ارتباط با خدا و تامین نیازهای روحی، ارتباط با جامعه و تامین نیازهای اقتصادی و ارتباط با خانواده و تامین نیازهای عاطفی است که در این در زمینه سبک زندگی اسلامی نگاه جامعی به هر سه بعد زندگی انسان دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه زندگی متعالی و سالم در جامعه ما براساس ارزش های دینی و اسلامی محقق می شود، تصریح کرد: اسلام با ظرافت خاصی برای همه بخش های زندگی برنامه دارد که هیچ مکتبی تا این حد برای پیروان خود برنامه ارائه نداده است.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین آسیب زندگی انسان غفلت است که بر اثر روزمرگی به وجود می آید، گفت: برگزاری جشنواره هایی همچون جشنواره زوج خوشبخت و داشتن ارتباط مستمر با مخاطبان و جامعه هدف خود می تواند شرایط یادآوری را برای آن ها فراهم کند و در این گونه ارتباطات مشاوران و اساتید حوزه خانواده باید با اطلاعات کامل و آشنا با سبک زندگی اسلامی مخاطبان خود را در جهت زندگی آرام و پایدار یاری نمایند.

گفتنی است؛ ششمین دوره جشنواره زوج خوشبخت با همکاری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، فرهنگسرای خانواده و موسسه فرهنگی شکوه زندگی، 24 مهرماه با حضور 5 هزار زوج جوان در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار خواهد شد.