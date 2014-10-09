فعالیت 45 هزار دانش آموز البرزی در لباس همیار پلیس / احترام به قانون از کودکی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی در همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک و تجلیل از نمونه های ترافیکی و همیاران پلیس استان البرز که ظهر پنجشنبه در محل دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار شد، با اشاره به معضل بزرگ ترافیک در کلانشهر کرج اظهار داشت: قفل ترافیک این کلانشهر را بدون برنامه ها ریزی های دقیق و هدفمند نمی توان باز کرد که خوشبختانه فعالیتهای خوبی در حال انجام است.

وی گفت: ترافیک و مهاجرت دو موضوع مهم اجتماعی در شهرستان کرج است و این مشکلات از سایر استانها به این کلانشهر تحمیل شده است.

فرماندار کرج با بیان اینکه فعالیت های خوبی نیز از سوی مدیریت شهری کرج در زمینه مبلمان شهری انجام شده است، افزود : با توسعه حمل و نقل عمومی می توان گامهای سازنده ای را در ارتقای سطح کیفی خدمات رفاهی و شهری در کرج برداشت.

توسعه حمل و نقل عمومی در کرج ضروری است



وی توجه به بحث قطار شهری را از دیگر موضوعات مهم درحمل و نقل عمومی عنوان کرد و گفت: تامین اعتبارهای لازم برای اتمام پروژه قطار شهری و ادامه اتوبان همت در دستور کار مسئولان کرج است و امیدواریم با همکاری بیشتر دولت بتوانیم گام های موثرتری در این زمینه برداریم.

ایرانی در ادامه سخنانش حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد و آن را لازمه رسیدن به جامعه ای سالم دانست و تاکید کرد: همه افراد جامعه نسبت به هم دارای حق هستند.

معاون استاندار البرز گفت: امروزه سازمان ها، نهادهای بین المللی و سمن‌ها اقدامات مختلف و اساسی برای فرهنگسازی و رعایت حقوق شهروندی انجام داده اند که باید این فرهنگسازی ها در کشور نهادینه شود.

فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه داشتن زندگی سالم مستلزم رعایت قانون است، گفت: همه آحاد جامعه باید مسئولت پذیر باشند.



وی با اشاره به اینکه برای رعایت حقوق و قانون باید فرهنگ سازی شود ادامه داد: این فرهنگ سازی باید از کودکی و نوجوانی در جامعه نهادینه شود و خوشبختانه در شهرستان کرج فعالیت های خوبی در این زمینه از سوی نیروی انتظامی در بحث ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است.



ایرانی یادآور شد: براساس آمارها اکنون 45 هزار دانش آموز معادل 60 درصد دانش آموزان البرز با نیروی انتظامی به عنوان همیار پلیس همکاری می کنند که این اقدام نقش موثری در قانونمند شدن هرچه بیشتر جامعه خواهد داشت.



فرماندار کرج در ادامه با قدردانی از تلاش های نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح جامعه افزود: رعایت قوانین سبب ایجاد زندگی آرام برای همگان می شود و این مهم باید هرچه بیشتر فرهنگ سازی شود.













