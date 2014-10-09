هلاکت یک سرکرده داعش در شمال بابل/ 45 شهید و زخمی در انفجار شهرک صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، "سامی علی سلمان محیبس" ملقب به "ابومیعاد" نفر دوم داعش در منطقه جرف الصخر در شمال استان بابل عراق به همراه سه نفر از همراهانش کشته شد.

بنابراین گزارش، این سرکرده داعش در عملیات نیروهای امنیتی عراق در این منطقه به هلاکت رسیده است.

از سوی دیگر، منابع امنیتی با اشاره به انفجار شامگاه چهارشنبه در شهرک صدر (بغداد) از افزایش شمار شهدای این انفجار تروریستی به 12 نفر خبر می دهند.

در این انفجار که با استفاده از یک خودروی بمبگذاری شده انجام شد، 33 نفر دیگر نیز زخمی شدند.