  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

تحولات امنیتی عراق/

هلاکت یک سرکرده داعش در شمال بابل/ 45 شهید و زخمی در انفجار شهرک صدر

منابع امنیتی در عراق از هلاکت نفر دوم گروه تروریستی داعش در منطقه "جرف الصخر" در شمال بابل خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، "سامی علی سلمان محیبس" ملقب به "ابومیعاد" نفر دوم داعش در منطقه جرف الصخر در شمال استان بابل عراق به همراه سه نفر از همراهانش کشته شد.

بنابراین گزارش، این سرکرده داعش در عملیات نیروهای امنیتی عراق در این منطقه به هلاکت رسیده است.

از سوی دیگر، منابع امنیتی با اشاره به انفجار شامگاه چهارشنبه در شهرک صدر (بغداد) از افزایش شمار شهدای این انفجار تروریستی به 12 نفر خبر می دهند.

در این انفجار که با استفاده از یک خودروی بمبگذاری شده انجام شد، 33 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 2386217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها