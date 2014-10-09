توسعه عمران شهری در زنجان نیازمند ورود بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد خدادادي ظهر پنج شنبه در جمع اعضای شورای شهر زنجان با بیان اینکه تاکنون در زمینه مشارکت بخش خصوصی به فعالیت عمران شهری و اجرای پروژه های مربوط به حوزه شهری روند خوبی صورت نگرفته است افزود: در حال حاضر اراده جدی در استان در این زمینه ایجاد شده و تلاش بر توسعه هرچه بیشتر این بخش است.



وی با تاكيد بر لزوم هم افزايي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در توسعه شهر ي ادامه داد: صاحبان صنايع و كارآفرينان موفق مي توانند با مشاركت در پروژه ها و برنامه هاي شهري به توسعه جامعه كمك كنند.



خدادادی افزود: فعالان اقتصادي استان همچنين مي توانند در تقويت هويت هاي فرهنگي، بومي جامعه موثر واقع شوند.



وي با بيان اينكه برخي سرمايه گذاران استان در همه ابعاد الگوي جامعه هستند اظهار كرد: فعالان اقتصادي كه سهم جامعه را از سود خود مي پردازند دلسوزاني هستند كه بايد فعاليت هاي آن ها را ارج نهاد.



رييس شوراي اسلامي استان زنجان افزود: گاهي فعاليت هاي بخش خصوصي به مراتب با كيفيت تر و بهتر از بخش دولتي انجام مي شود بنابراين بايد از ظرفيت اين بخش در پيشبرد برنامه هاي توسعه اي شهرها استفاده كرد.