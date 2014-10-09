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۱۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

اکبر زاده:

برگزیدگان جشنواره تئاتر معلولین کرمانشاه به بخش کشوری راه یافتند

برگزیدگان جشنواره تئاتر معلولین کرمانشاه به بخش کشوری راه یافتند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه از راه یافتن برگزیدگان جشنواره استانی تئاتر معلولین به جشنواره کشوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اکبرزاده در آئین اختتامیه جشنواره استانی تئاتر معلولین اظهار داشت: معلولین قشری توانمند هستند که محدودیت های جسمی آنها با تمام سختی ها و مشکلاتش نمی تواند مانع از بروز استعدادها و خلاقیت های آنها باشد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ادارات کل بهزیستی بازگرداندن روحیه خودباوری و شناساندن توانایی معلولین به آنها برای قوی شدن در حوزه های مختلف است.

معاون توانبخشی بهزیستی کرمانشاه خاطر نشان کرد: جشنواره تئاتر استانی معلولین هم در راستای عمل به همین رسالتها برنامه ریزی و اجرا شد که به اذهان کارشناسان یک جشنواره موفق در دسترسی به اهداف خود بود.

اکبرزاده ادامه داد: از روز چهاردهم مهر ماه سال جاری جشنواره تئاتر استانی معلولین آغاز به کار کرد که طی آن هشت اثر از هنرمندان معلول روی صحنه رفت.

وی با اشاره به استقبال خوب مخاطبین از این جشنواره اظهار داشت: بیش از 25 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از دو مرحله داوریف 8 اثر از آنها برای اجرا در جشنواره برگزیده شد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: بخش های جنبی جشنواره شامل کارگروه های آموزشی در رشته های مختلف بازیگری، نمایشنامه نویسی و کارگردانی برنامه ریزی شده بود که اجرایی شد.

وی این کارگاه های آموزشی را مقدمه ای برای هنرمندان و استعدادهای دیگر این قشر در سالهای آینده توصیف کرد.

اکبرزاده از رایزنی های بیشتر با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای در نظر گرفتن برنامه های متنوع تر برای معلولین خبر داد.

کد مطلب 2386250

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