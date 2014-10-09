طلاق در کشور 2درصد افزایش یافت/ کاهش 6 درصدی ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسركانی ظهر پنجشنبه در نشست خبری و در محل اداره ثبت اسناد و املاک مشهد، با اشاره به ازدواج های ثبت شده در 5 ماهه سال 93 گفت: در این مدت ازدواج‌های ثبت شده 6 درصد کاهش داشته و تعداد طلاق ها 63 هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل دو درصد افزایش داشته است.

وی آمار طلاق در خراسان رضوی را در 6 ماهه سال 93، 8 هزارو 732 طلاق ثبت شده و میزان ازدواج را 8 هزار و 732 مورد عنوان كرد و گفت: در زمینه ازدواج 4/73 كاهش و در خصوص طلاق 4/1 درصد افزایش داشته ایم.

تویسرکانی افزود: صدور اسناد الكترونیك از اقدامات ملی و مهم در كشور بود كه با راه اندازی این سیستم سبب جلوگیری از تخلفات گذشته اعم از جعل اسناد و سایر كلاهبرداری ها شد.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اینكه این امر در حوزه ارتقاء سلامت، اجرا عدالت و كاهش دعاوی و نزاع های حقوقی ناشی از بی نظمی ها و تخلفات صدور اسناد در كشور را كاهش داده است اظهار كرد: برای اجرایی كردن سیستم ثبت الكترونیكی اسناد نیازمند مقدمات فراوان از جمله ورود اطلاعات مالكیتی اشخاص در بانك های اطلاعاتی در فضا مجازی بودیم كه خوشبختانه این امر به ثمر رسید و امروزه ده ها هزار مبادله اطلاعاتی و مكالمه الكترونیكی صورت میگیرد.

وی ادامه داد: طی یك سال گذشته ده ها میلیبون اوراق بهادار كه لازمه صدور اسناد دولتی در محیط سنتی بوده حذف شده و سرعت عملیات به شدت افزایش داشته است، همچنین دقت در امور و تحلیل گزارشات به راحتی امخكان پذیر شده است.

تویسركانی در ادامه در خصوص عملكرد این سیستم عنوان كرد: طی یك سال گذشته 7 هزار و 64 دفترخانه اسناد رسمی سراسر كشور تحت سیستم الكترونیك فعالیت كرده اند و 15 میلیون و 423 هزارو 175 سند رسمی الكترونیك با اخذ شناسنامه كشوری صادر شدند.

وی ادامه داد: بیشترین اسناد صادر شده مربوط به استان تهران با 3 میلیون و 18 هزار و 17 سند در كشور بوده و كمترین اسناد صادر شده با 68 هزارو 378 سند رسمی مربوط به استان گیلان بوده است.

وی با تصریح اینكه 46 درصداز مجموع اسناد الكترونیكی صادر شده در خصوص وكالت بوده است گفت: 27 درصد مربوط به بیع و 44 درصد مرتبط با اسناد وكالتی مربوط به وسایل نقلیه، 5/10 درصد به اموال غیر منقول و 52 درصد از اسناد وكالت مربوط به وكالت بلاعوض بوده است.

تویسركانی افزود: طی یك سال گذشته به طور میانگین هر دفتر اسناد رسمی در سطح كشور 578 سند بیع صادر كرده است كه از مجموع كل اسناد رسمی صادر شده در كشور 93 درصد آنها اسناد رسمی بانكی و 4 درصد غیر بانكی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اینكه طی یك سال اخیر هر دفترخانه 182 سند رسمی به صورت الكترونیك صادر كرده است گفت: بیشترین میانگین سند رسمی صادره در طی یك سال 2 میلیون و 944 هزار بوده كه مربوط به دو استان هرمزكان و كهگیلویه و بویراحمر است.

وی ابراز كرد: میانگین صدور سند در هر دفترخانه تهران 1032 سند بوده و بیشترین سند صادره توسط یك دفترخانه 576 سند بوده است، همچنین میزان تقاضا برای صدور سند اجاره در تیرماه 93 و میزان تقاضا برای صدور سند تعهد در مهر ماه 92 دارای بیشترین فراوانی بوده است.

معاون قوه قضائیه تاكید كرد در رابطه با این اسناد صادر شده بیش از 7 هزارو 500 میلیارد ریال در اوایل دولت وصول و به خزانه وارد شد، همچنین متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه در یك سال بدون كسر هزینه ها 94 میلیون ریال بوده است.

تویسركانی ادامه داد: از مجموع اسناد صادر شده 2 میلیون و 623 هزار و 649 ستد برای اشخاص حقوقی و بیش از 97 درصد اسناد رسمیی مربوط به اشخاص خقیقی بوده است.

وی اضافه كرد: 365 هزار و 222 سند برای اتباع خارجه صادر شده، همچنین تعداد اسناد رسمی صادره برای سال گذشته 20 درصد جمعیت كل كشور بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اینكه در ابتدا سال 93 ، 85 درصد از كل خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت الكترونیك بوده است عنوان كرد: خدمات ثبتی در پنج ماهه نخست سال، کل خدمات ثبتی بیش از 22.9 میلیون مورد بوده که نسبت به پنج ماهه نخست سال 92 حدود 60 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه كرد: در طی 5 ماه نخست سال 93 نیز خدمات ارائه شده الكترونیك 329 درصد افزایش داشته است.

تویسركانی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، اسناد موقوقفات 76 درصد و مالکیت اراضی ملی 53 درصد افزایش داشته است همچنین میزان ثبت اختراعات در این مدت 12 درصد کاهش یافته است و تعداد طرح‌های صنعتی ثبت شده 1.4 میلیون مورد بوده که 92 درصد افزایش داشته است.