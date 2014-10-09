سقف بودجه آسفالت معابر مشهد نامحدود است/ اولويت آسفالت در شرق شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین قلی‌زاده مقدم ظهر پنجشنبه در نشست خبری عملكرد یكساله شهرداری مشهد در حوزه عمران شهری در پاسخ به مهر در خصوص زمان پايان آسفالت معابر خاكي مشهد؛ اظهار كرد: شهر مشهد شهری پویا و زنده است كه پایانی برای آسفالت ریزی در این شهر تعریف نشده و هنوز هم قسمت های زیادی خارج محدوده وجود دارد كه فاقد خدمات شهری و طرح تفصیلی هستند.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد گفت: 60 میلیارد تومان در آلبوم بودجه سال 93 برای آسفالت شامل روكش، ترمیم و لكه گیری پیش بینی شده است.

وی بیان كرد: سقفی برای بودجه آسفالت شهر مشهد تعیین نشده و اگر مناطق معابر داشته باشند این سقف بودجه و آمادگی برای آسفالت همچنان وجود دارد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد با بیان اینكه سازمان عمران شهرداری مشهد آمادگی دارد كه در صورت اعلام شهروندان ظرف مدت 48 ساعت معابری كه زیرسازی و جدول گذاری شده است را آسفالت كند؛ گفت: در حال حاضر معابر جدول گذاری شده در كمتر از 24 ساعت آسفالت می شوند.

حسین قلی‌زاده عنوان كرد: برای آسفالت نشدن برخی معابر خاكی در مناطق شهری نیز دلایلی وجود دارد از جمله ارائه خدمات شركت های خدماتی است و برخی مناطق حاشیه مشهد نیز فاقد طرح تفصیلی هستند.

وی افزود: بیش از 85 در صد بودجه آسفالت سال 93 در تمامی مناطق شهری مشهد جذب شده و مدیریت واحدی برای آسفالت ریزی در سطح شهر مشهد تعریف شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد به توزیع متوازن بودجه آسفالت در مناطق شهری مشهد اشاره و گفت: اولویت ها نیز در نظر گرفته می شود و شرق مشهد بیشترین امتیاز را در اولویت بندی برای آسفالت در مشهد دارد.