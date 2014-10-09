طرح محوري گندم در استان سمنان آسيب شناسي شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح پنجشنبه در نشستی با فعالان بخش کشاورزی استان سمنان، اظهار داشت: لازم است با آسيب شناسي سال گذشته محصول گندم از كاشت تا برداشت، براي برطرف شدن آن ها در سال زراعي جاري اقدام عاجل صورت گيرد.

وی افزود: از طريق مديريت شهرستان ها و مراكز جهادكشاورزي دهستان ها براي كشاورزان پيشرو و كارشناسان حاضر در این كارگاه محدوده كاري تعيين تا مزارع از مرحله كاشت تا برداشت با نظارت شهرستان ها تحت کنترل باشد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان با اشاره به اهميت بذر گندم و تامين آن و نياز استان به دو هزار و 500 تن براي كشت، از كشاورزان و شركت كنندگان در كارگاه خواست تا نسبت به ايجاد مزارع بذري دقت و حساسيت لازم داشته باشند تا نياز استان در تامين محقق شود.

موسوی همچنين با توجه به شروع سرشماري عمومي كشاورزي از همه كشاورزان درخواست كرد تا با مجريان طرح همكاري کنند تا بتوان از نتايج حاصل از سرشماري در برنامه ريزي هاي توسعه كشاورزي بهره برداري کرد.

رئيس مركز آموزش جهاد كشاورزي استان سمنان نیز در این نشست وجود عزم ملي براي اجراي بهينه دوره طرح خودكفايي گندم، تربيت مربيان آموزش ديده براي انتقال دانش فني به سطح روستاها، اهميت و قداست گندم براي كشور و تامين امنيت غذايي را از ويژگي و اهميت اين دوره بيان كرد.

مجيد جندقيان افزود: اين دوره براي مرحله كاشت گندم است و براي مراحل داشت و برداشت نيز كارگاه هاي جداگانه اي برگزار خواهد شد.

در اين نشست 70 نفر از كارشناسان دولتي، خصوصي، كشاورزان پيشرو و نمونه استان سمنان حضور داشتند.