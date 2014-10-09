فارس رتبه اول استاندارد کشور را کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بلغاری بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم روز جهانی استاندارد، بیان کرد: طی سال 92 بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان برای محدود کردن فضای عرضه تولیدات محصولات غیرکیفی به فارس تعلق گرفت.

وی تاکید کرد: اگر ما عزت، شرف و اقتصاد کشور را در تولید بدانیم، قطعا منظور از تولید کیفیت تولیدات است که استاندارد می تواند کمک خوبی در این زمینه باشد و استاندارد همان دانش فنی مهندسی است و هر چه قدر دانش فنی مهندسی ارتقا یابد سطح رضایت عمومی نیز بیشتر می شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: سازمان ملی استاندارد برای تحقق خواسته افزایش پوشش استاندارد برنامه هایی اعم از تحت پوشش درآوردن بخش بیشتری از تولیدات، ترغیب و تشویق تولیدکنندگان به ارتقا کیفیت محصولات، بین المللی بودن گواهینامه های استاندارد و تسریع در صدور پروانه ها را در دستور کار دارد.

بلغاری عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد با نگاه ویژه ای که دولت به این سازمان دارد از یک سازمان زیر مجموعه یک وزارت در حال ارتقا است و جایگاه بهتری را به دست خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه یکی از کارهای سازمان استاندارد کنترل کیفیت فرآورده های تولیدی است، اظهار کرد: در سال 92 در سراسر کشور بیش از 230 هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه توسط استاندارد صورت گرفته است و 130 هزار نمونه را از سراسر کشور خریداری کرده و کنترل کیفی انجام داده ایم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کار سازمان استاندارد تنوع زیادی دارد، گفت: یکی از کارهایی که سازمان ملی استاندارد در برنامه های خود قرار داده است ارائه خدمات به بخش خدمات مثل هتلینگ است.

بلغاری ادامه داد: ما در چند سال اخیر وارد کنترل واحدهای سوختی شده ایم که از هفت هزار بازرسی که در واحدهای سوختی انجام شده است 9 درصد تخلف داشته اند و ما 73 هزار ناظر سوخت را تحت کنترل قرار داده ایم.

وی همچنین ابراز داشت: سازمان استاندارد گاهی به علت موضوع اشتغال تحت فشار قرار می گیرد و برخوردهای کمتری انجام می دهد.

ساختمان اداره استاندارد فارس، استاندار نیست

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: ساختمان اداره استاندارد فارس از استاندارد کافی برخوردار نیست.

ضرغام صادقی همچنین با بیان اینکه استاندارد برای ایجاد سه نکته اساسی آمده است، با برشمردن این سه نکته گفت: استاندارد برای فرهنگ سازی، اعمال قانون و فراهم آوردن وسیله آسایش و آرامش افراد و سود رساندن به دیگران ایجاد شده است.

وی بیان کرد: استاندارد لازم و به کارگیری آن برای جامعه ضروری است و کسی که در این امر تخلف کند شایسته عقاب دنیوی و اخروی است و هرگاه استاندارد را رعایت کردیم به خود، خانواده خود و جامعه کمک کرده ایم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با نظارت و اجرای استاندارد و تحقیقات هم می توان اعمال قانون را داشته باشیم و هم فرهنگ سازی در جامعه ایجاد می شود و زمینه ارتقا فرهنگ و آرامش ما را فراهم می کند.

متوسط عمر ساختمانهای ما زیر یک قرن است

نماینده دیگر مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه با تاکید بر اینکه اگر استانداردسازی ها انجام شوند هزینه های مصرفی کاهش می یابند، گفت: بخشی از منابع محدود ما در کشور در ساختمان سازی صرف می شود در حالی که مواد ساختمانی ما کیفیت لازم را ندارند و به همین دلیل در کشور ما عمر متوسط ساختمان ها زیر یک قرن است.

جعفر قادری عنوان کرد: ما در گذشته اگر به کالایی اطمینان می کردیم نتیجه تجربیاتی بود که به دست می آوردیم ولی هر چه تنوع بیشتری در کالاها به وجود می آید، سطح فعالیت ها توسعه می یابد و جامعه گسترده تر می شود، نمی توان با تجربیات کالاهای کیفی را از کالاهای غیر کیفی تشخیص داد و باید نهادی برای تشخیص این امر وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر دستگاه هایی باشند که رتبه بندی ها و تستهای اولیه را انجام دهند می توان به کالاها اعتماد کنیم و در حالی که حتی یکبار مصرف یک کالا ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند نمی توانیم تمام کالاها را مصرف و تجربه کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استاندارد ایجاد محدودیت نمی کند و کسی که مهر استاندارد را دریافت می کند محدودیت برایش ایجاد نمی شود و درست است که باید در چارچوب کار کند ولی زمینه گسترش محصولش فراهم می شود چرا که افراد با دیدن مهر استاندارد می فهمند که تولیدات او حداقل استانداردها را داراست.

قادریگفت: استاندارد باعث توسعه بازار است و در جهت کیفی سازی تولیدات حرکت می کند.

وی بیان کرد: اگر استاندارد حوزه کاری خود را توسعه دهد و در دیگر حوزه ها حضور یابد طبیعی است اگر مسئله ای ،مانند موضوع روغن پالم در صنعت لبنیات، پیش آید استاندارد قادر است حمایت کننده تولیدکنندگان باشد و استاندارد سازمانی است که در کنار تولیدکنندگان است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بحثی در مجلس مطرح است که سازمان استاندارد از یک سازمان که زیر نظر وزارت صنایع است به زیر نظر ریاست جمهوری منتقل شود.

قادری اظهار کرد: استاندارد باید مجموعه و ساختاری باشد که فراتر از تغییر و تحولات دولتها بتواند بین مردم اعتماد ایجاد کند.

وی تاکید کرد: استاندارد تولیدات، معرف صداقت یک جامعه است.

برخورد با متخلفین استاندارد ساختمانها از اول آذرماه

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس همچنین در مراسم گفت: در جلسات متعدد شورای استان که با حضور فعال مدیرکل استاندارد، سازمان نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل دفتر فنی استانداری فارس که عمدتا با ریاست استاندار یا معاون ایشان برگزار می شود، موضوع استانداردسازی مصالح ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا صحرائیان افزود: در طول هشت ماه گذشته شاهد استاندارد شدن خیلی از مصالح عمده ساختمانی بوده ایم و طبق آخرین مصوبه شورای استان چهار محصول عمده مورد مصرف در ساختمان سازی شامل بتن آماده، شن و ماسه، تیرچه و بلوک و بلوکهای پلی استایرن در دستور کار استانداردسازی قرار دارند.

وی گفت: از اول آذرماه قرار است با متخلفان استانداردسازی ساختمانها بیشتر برخورد کنیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس اظهار داشت: حوزه جالبی که استاندارد فارس در آن ورود کرده، شهرداری بوده است و خیلی از شهرداری ها در شهربازی ها وسایل بازی غیراستاندارد نصب کرده بودند که انصافا استاندارد سازی در این زمینه هم فعال شد و ما در این زمینه باید توجه ویژه ای داشته باشیم.

سطح استاندارد تولیدات فارس سه درصد بالاتر از متوسط کشوری است

مدیرکل استاندارد فارس نیز در این مراسم گفت: تحقیقاتی که روی نمونه های برداشته شده در تولیدات فارس انجام شده نشانگر این است که سطح استاندارد تولیدات فارس سه درصد از متوسط کشوری بالاتر است.

مرتضی رهنما ابراز کرد: در شش ماه گذشته برای اینکه در کنار واحدهای تولید بایستیم بیش از سه هزار بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی انجام داده ایم که با نیروی اندک قادر نبودیم این کار را انجام بدهیم ولی بیش از 60 آزمایشگاه و شرکت نمونه برداری در بخش خصوصی به استاندارد در فارس کمک می کنند.

وی گفت: برای 300 واحد تولیدی در فارس هزار و 200 پروانه معتبر استاندارد صادر کرده ایم.

مدیرکل استاندارد فارس تاکید کرد: هر جا که بدانیم تخلفی وجود دارد با توجه به اینکه تخلف به ضرر استان است و سلامت مردم جزو اولویتهای ماست برخورد می کنیم چنانچه در شش ماه گذشته 20 پروانه را منحل کرده ایم.

رهنما گفت: نظارت استاندارد در کشور عزم ملی و جهادی می خواهد و باید از تحقیقات دانشگاهی که فارس جزو بهترین هاست با انجام تفاهم نامه ای استفاده کنیم و زمانی تحقیقات دانشگاهی سودآور می شوند که استاندارد شود.

وی ادامه داد: باید ارتباط صنعت و دانشگاه افزایش یابد و ارتباط مشتری با کالاهای تولیدی داخل مستحکم شود.

هر صنعتگر به سه چیز نیاز دارد

امام جمعه موقت شیراز در این برنامه گفت: هر مدیرکارخانه و صنعتگری به سه چیز نیاز دارد که اگر آنها را رعایت کند کارش رونق می یابد، او باید در حوزه کاری خود دانش و اطلاعات کافی را داشته باشد، امانت دار خوبی باشد و بداند که کارش در اختیار مردم قرار می گیرد پس کالاها را با کیفیت و دوام بسازد و رفتار پسندیده ای داشته باشد.

حجت الاسلام محمدحسن مرادی اظهار کرد: در قرآن کریم 550 آیه راجع به کار و فعالیت و 400 آیه در خصوص شیوه کار وجود دارد و کار در اسلام بالاترین عبادت است.

وی ادامه داد: قرآن در ارتباط با مسائل تجارت نکته ای دارد که این است که ما باید اقتصاد، تجارت و تولید را به آدمهای عاقل بسپاریم.

امام جمعه موقت شیراز تاکید کرد: هر جامعه ای که نیروی کار، زمین و طرح و کار دارد ولی در آن بیکار وجود داشته باشد از رحمت خدا فاصله گرفته است.

حجت الاسلام مرادی گفت: استاندارد در لغت به معنای اصل، قاعده، ضابطه، قانون و به طور کلی هر امری است که طبق اصول منظم و با قواعد ملی انجام بگیرد و باید کمترین ضرر و بیشترین نفع را داشته باشد.

امام جمعه موقت شیراز تاکید کرد: سرعت و اندازه کار و کثرت تولیدات مهم نیست بلکه کیفیت کار یعنی دوام و ظرفیت محصولات مهم است.

حجت الاسلام مرادی بیان کرد: اقتصاد ما با سه مسئله بحران اقتصادی جهانی، تحریم ها و خشکسالی رو به روست که در خصوص این سه باید اقداماتی نظیر آموزش و ایجاد انگیزه در خصوص مدیریت، اطلاع رسانی به مردم برای مصرف کالاهای ایرانی، حمایت دولت، مجلس و بانکها و شناسایی استعدادهای شکوفا را انجام داد.

وی گفت: باید جلوی قاچاق را گرفت به این دلیل که هر یک میلیارد قاچاقی که وارد مملکت می شود جلوی 100 هزار شغل را می گیرد.

در پایان این مراسم از واحدهای تولیدی برتر و مسئولین کنترل کیفیت برتر استان تقدیر به عمل آمد.