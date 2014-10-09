مدیریت جهادی کلید توسعه لرستان/ میانگین عمر پروژه های ملی استان11 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی نیاز استان لرستان را به برگزاری اینگونه همایش ها دوچندان دانست و اظهار داشت: شاه بیت همه رهنمودهای مقام معظم رهبری در شعارهای چند سال گذشته توجه به مسئله اقتصاد بوده که امسال نیز در تکمیل این موضوع شعار "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" را مطرح کردند.

وی افزود: روی این رهنمودها و شعارها کار کارشناسی صورت گرفته است که مطرح کردن مسئله فرهنگ و اقتصاد در شعار رهبری ناشی از نگرانی های رهبر معظم انقلاب و مسئولین نسبت به توسعه کشور است.

استاندار لرستان از اقتصاد به عنوان ستون فقرات یک جامعه یاد کرد و بیان داشت: اگر ستون فقرات جامعه آسیب ببیند آن جامعه دیگر نمی تواند حرکت کند و توسعه در آن شکل نمی گیرد.

بازوند فرهنگ را به منزله مغز جامعه دانست و عنوان کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب سال های سال نگران تهاجم و ناتوی فرهنگی دشمن بوده به این دلیل است که فرهنگ به منزله مغز جامعه بوده و اگر مورد حمله قرار گیرد جامعه از کار خواهد افتاد.

عزم ملی و مدیریت جهادی عوامل محرک اقتصاد و فرهنگ

وی دو مفهوم عزم ملی و مدیریت جهادی را عوامل محرک اقتصاد و فرهنگ دانست و تصریح کرد: عزم ملی عاملی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس، دوران پیروزی انقلاب، راهپیمایی های 22 بهمن، انتخابات و حماسه های سیاسی امتحان خود را پس داده است.

استاندار لرستان عزم ملی و مدیریت جهادی را نسخه های شفابخش برای لرستان خواند و افزود: باید بتوانیم فرهنگ و اقتصاد را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنیم و برای این منظور عزم ملی بایستی به کمک اقتصاد و فرهنگ بیاید.

بازوند با اشاره به اینکه مدیریت جهادی زاییده دین مبین اسلام است اظهار داشت: متاسفانه ما نتوانسته ایم از این عامل به نفع خود استفاده کنیم و این در حالی است که غرب بخوبی از مدیریت جهادی بهره برده و به توسعه دست پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه لرستان بزرگترین ظرفیت مدیریت جهادی در دوران دفاع مقدس بوده است اضافه کرد: سزاوار نیست این استان شاهد نرخ بیکاری بالا و اقتصادی کاملا زمینگیر باشد لذا باید با استفاده از راهکار مدیریت جهادی از ظرفیت لرستان استفاده شود.

استاندار لرستان بر تقویت روحیه خودباوری در جامعه تاکید کرد و گفت: مدیریت جهادی می تواند فرهنگ کار را تقویت کرده و موانع توسعه در لرستان را برطرف کند و انجام این امر دور از دسترس نیست.

بازوند ادامه داد: همانطور که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری احیای واحدهای تعطیل است مدیریت جهادی باید احیاگر ظرفیت ها و پتانسیل های خوابیده و تعطیل شده لرستان باشد و شاید این امر هزینه بر باشد ولی مدیریت جهادی بایستی این هزینه را بپردازد.

احیای مجموعه کشت و صنعت و توسعه فرودگاه خرم آباد

وی احیای مجموعه کشت و صنعت و توسعه فرودگاه خرم آباد را از مصادیق مدیریت جهادی در لرستان دانست و بیان داشت: با احیای این مجموعه که سال ها تعطیل شده بود رونقی اساسی در استان ایجاد می شود و بیش از هزار و 500 نفر در این مجموعه مشغول بکار خواهند شد.

استاندار لرستان اضافه کرد: پروازهای فرودگاه خرم آباد نسبت به سال گذشته از رشد چشمگیری در جابجایی مسافر برخوردار شده اند و این همان رونق اقتصادی و حرکت به سمت توسعه است.

بازوند با بیان این مطلب که مدیریت جهادی نقد منصفانه و دلسوزانه را می پذیرد چرا که این نقدها راهگشا هستند عنوان کرد: مدیریت جهادی باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد و از افراط و تفریط دوری کند چرا که اقتصاد زمینگیر لرستان ناشی از پرداختن به امور افراطی و تفریطی بوده است.

بی برنامگی و عدم برنامه ریزی از معضلات لرستان

وی به برخی مغایرت هایی که در مورد مباحث مدیریت جهادی در لرستان وجود دارد اشاره کرد و اظهار داشت: قول ها و وعده های غیر عملیاتی که مدیران به مردم می دهند باعث سلب اعتماد مردم از دولت می شود که نمونه آن راه آهن لرستان است که بارها کلنگ زنی شد و 12 سال طول کشید تا اجرای آن عملیاتی شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه مدیران بایستی امین مردم باشند افزود: بی برنامگی و عدم برنامه ریزی یکی از معضلات استان بوده که منجر به طولانی شدن زمان تحویل پروژه ها شده است بطوریکه میانگین عمر پروژه های ملی لرستان بیش از 11 سال است.

بازوند نصب بنرهایی که به منظور تبریک به مدیران منصوب شده در سطح شهر نصب می شوند را مغایر با سیستم مدیریت جهادی دانست و گفت: از امروز با هر کس که در این زمینه اقدام کند برخورد صورت خواهد گرفت چرا که نصب این بنرها مبلمان شهری را به هم می ریزد و مردم نیز اصلا از این حرکت خوششان نمی آید.

وی تعطیلی ادارات در مراسم تودیع و معارفه و هزینه تراشی های زیاد برای برگزاری این مراسمات را امری ناپسند برشمرد و اضافه کرد: از این به بعد مراسم تودیع و معارفه مدیران بایستی در داخل همان دستگاه و با حضور افراد کمتری صورت گیرد و مدیران نیز در سخنرانی های خود بایستی از پرداختن به موضوعات غیر ضروری بپرهیزند و فقط مشکلات را عنوان کنند.