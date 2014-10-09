توسعه كارآفرینی و تعاون در مدارس خراسان رضوی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعدازظهر پنج شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه میان اداره کل آموزش و پرورش و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: برای ارتقاء كیفیت، باید به حل سه مسئله ساختار و رویه هایی كه مانع كار می شوند، عامل منابع و تامین منابع مالی توجه داشت.

وی با اشاره به اینكه زمانی می توانیم به ارتقا كیفیت دست پیدا كنیم كه نظام تامین و توزیع ما بهینه باشد ادامه داد: تامین منابع مالی به عنوان یکی از موانعی که در راه ارتقا كیفیت وجو دارد را باید با مشاركت با سایر ادارات و نهاد ها این مشكل را برطرف كنیم و دیوار موجود بین آموزش و پرورش و سایر نهاد ها را برداریم و در راه مشاركت این نهاد با سایر دستگاه های دیگر كوشا باشیم.

مدیركل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برای ارتقا كیفیت همه ابعاد مشاركتی را در نظر گرفته ایم و امروز با خرسندی اعلام می كنیم كه آموزش و پرورش با بیش از 65 درصد ادارات دولتی تفاهم نامه امضا كرده است كه كمیته امداد امام خمینی نیز دیروز به این ادارات پیوست و امروز نیز با سازمان كار تعاون و رفاه اجتماعی ، تفاهم نامه امضا خواهد شد.

وی از آغاز طرح "صد دبیرخانه، صد مدرسه" خبر داد و افزود: این طرح از سه روز پیش در شهرستان نیشابور آغاز شد و بر اساس آن هر مدرسه دبیرخانه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی می شود و دستور داده ایم تا در هفت روز آینده این كار با دعوت از مسئولین یكی از هنرستان ها در مشهد نیز كلید بخورد.

حسینی به ظرفیت بزرگ آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: ما جمعیت بسیار گسترده ای داریم كه هیچ سازمان دیگری چنین ظرفیت بزرگی در اختیار ندارد و برای مثال در آموزش و پرورش 25 هزار مدیر وجود دارد.

وی با اشاره به اینكه یكی از مشكلات جامعه ما كار آفرینی است، تاكید كرد: متاسفانه كار در كشور ما پشت میز نشینی تعریف شده در حالی که ما در كشور به شدت نیاز به فعالیت های جمعی و كار جمعی داریم.

در این مراسم همچنین محمود احمدی مدیركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: كار گروهی و جمعی یكی از بزرگ ترین چالش های خانواده ها و جامعه است و در كشور های پیشرفته به بخش تعاون و كار گروهی توجه زیادی می شود زیرا مشخص شده كه این موضوع هم ارزش افزوده زیاد و هم درآمد بیشتری دارد.

وی افزود: یكی از وظایف دولت تدبیر و امید، ایجاد نشاط در جامعه است زیرا باید جوان در خانواده با نشاط بزرگ شود و زمانی این اتفاق رخ می دهد كه به آینده امید داشته باشد، همچنین دولت و مسئولین استانی باید با توجه به ابزارهای كه در اختیار دارند، روحیه جهادی و كار دسته جمعی را در جامعه تقویت كنند.

مدیركل تعاون كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار داشت: امروز فارغ التحصیلانی در جامعه وجود دارند كه بیكار هستند كه این نشان می دهد آموزش منطبق با بازار كار نبوده و یا توانمندی هایی در فرد ایجاد نكرده است.

احمدی به تفاهم نامه با آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: مهمترین هدف این تفاهم نامه، ایجاد امید بیشتر برای تحرك بیشتر است و همانطور كه در زمان مسابقات ورزشی، ورزشكاران سعی می كنند خود را به اوج برسانند، باید كاری كرد كه در كار آفرینی نیز این اتفاق رخ دهد.

وی با اشاره به نرخ بیكاری در كشور افزود: نرخ بیكاری در استان خراسان رضوی 10 درصد و در كشور 10/7 درصد است كه این رقم در فارغ التحصیلان چند برابر میشود و امیدواریم بتوانیم با ساماندهی مناسب، اقدام مثبتی در جهت کاهش نرخ بیکاری برداریم.

گفتنی است در پایان این مراسم تفاهم نامه تكتا (توسعه كارآفرینی و تعاون در آموزش و پرورش) با هدف ارائه خدمات مشاوره تحصیلی-شغلی به بیش از یك میلیون دانش آموز استان خراسان رضوی و نیز توسعه فرهنگ كار، كارآفرینی و تعاون میان دانش آموزان و كمك به افزایش تناسب میان رشته های تحصیلی منتخب دانش آموزان و نیاز بازار كار میان مدیران کل آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی امضا شد.

با اجرای این طرح، دانش آموزان و خانواده های آنان برای دریافت خدمات مشاوره، راهنمایی و توانمند سازی تحصیلی-شغلی، كاریابی، به مراكز مشاوره اطلاع رسانی و اتاق تعاون معرفی خواهند شد.