همکاری پلیس با شهرداری محمدیه موجب ارتقای امنیت و توسعه خدمات شهری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بمناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي ظهر پنجشنبه شهردار و اعضاء شورای شهر محمدیه با فرماندهي انتظامي بخش محمديه و رئيس پاسگاه ناحيه شهري مهرگان و رئيس راهنمايي و رانندگي و پرسنل انتظامي در محل كلانتري محمديه ديدار و گفتگو كردند.

حسین بهزادپور شهردار محمديه در اين مراسم ضمن تبريک هفته نيروي انتظامي اظهارداشت: عظمت و قدرت کشور ايران حاصل دلاورمردی های بزرگ مردانی است که خالصانه از امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران حراست و محافظت می کنند.

وي افزود: شما پرسنل انتظامي از اينکه با اراده آهنين و بر اساس دين داری و اخلاق مداری، برای اقتدار و بالندگی ايران اسلامی با حماسه آفرينی و سلحشوری مدافع راستين نظام ولايی جمهوری اسلامی تلاش کرده اید بر گردن يكايک شهروندان و مسئولين حق داريد.

بهزادپور تصريح كرد: با توجه به اينكه شهرداري و نيروي انتظامي در ارتباط مستقيم با شهروندان هستند و از بيشترين مراجعات مردمي برخوردارند، هماهنگي و همكاري اين دو نهاد در جلب رضايت شهروندان بسيار موثر خواهد بود.

كاظمي رئيس شوراي شهر نيز در اين ديدار ضمن تبريک هفته نيروي انتظامي از زحمات پرسنل بخش محمديه با توجه به كمبودهاي موجود تقدير کرد و اظهارداشت: شهر محمديه بر سر شريانهاي اصلي راه كشور قرار گرفته كه همين امر برقراري امنيت در شهر را دشوار كرده است.

وي افزود: برخورد سريع و قاطع با سارقين عمده انتظار شهروندان مناطق مختلف شهر است.

در ادامه سروان نعمتي فرماندهي انتظامي بخش محمديه ضمن تقدير از مساعدتهاي شورا و شهرداري اعم از خريد يک دستگاه خودرو پژو و يک دستگاه موتور سيكلت و همياري در احداث ساختمان نيروي انتظامي با ارائه گزارش عملكرد شش ماهه به مشكلات موجود اشاره کردند و خواستار مساعدت شورا و شهرداري برای حل آنها شدند.

در پايان با اهداء لوح تقدير و هدايايي از سوي شهرداري و شوراي اسلامي شهر از زحمات پرسنل انتظامي بخش محمديه تجليل بعمل آمد.