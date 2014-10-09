احتمال دیدار روسای جمهوری روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی او می توانند در حاشیه نشست رهبران اروپا و آسیا که هفته آینده در میلان ایتالیا برگزار خواهد شد دیدار کنند.

در بیانیه کرملین شرکت ولادیمیر پوتین در این نشست که قرار است 16 و 17 اکتبر در میلان برگزار شود تائید شده است.

همچنین اعلام شده است که در حاشیه این دیدار ولادیمیر پوتین دیدارهایی با برخی از رهبران اروپایی خواهد داشت که در این میان دیدار با رئیس جمهور اوکراین نیز از برنامه های کلیدی است.