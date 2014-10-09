عدم تخصیص آب یکی از موانع ملی سرمایه گذاری در لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنج شنبه در جمع روسای اتاقهای بازرگانی کشور با بیان اینکه اقتصاد نقش ستون فقرات جامعه را دارد اظهار داشت: اگر ستون فقرات جامعه ضعیف باشد به طور قطع حرکت و توسعه ای اتفاق نمی افتد.

وی همچنین به اهمیت فرهنگ به عنوان مغز جامعه اشاره کرد و بیان داشت: برای رفع مشکلات و عبور از گرفتاریها در حوزه فرهنگ و اقتصاد نیازمند دو عامل عزم ملی و مدیریت جهادی هستیم.

بازوند با تاکید اهمیت عملیاتی کردن شعار سال اظهار داشت: مدیریت جهادی و عزم ملی خود را در صحنه های مختلف انقلاب از جمله دوران دفاع مقدس نشان داده است.

وی از مدیریت جهادی به عنوان کلمه ای مقدس و مدیریتی در مسیر کسب رضای خدا یاد کرد و بیان داشت: مدیریت جهادی باید توام با برنامه ریزی باشد.

استاندار لرستان با بیان اینکه طی یکسال گذشته به دنبال آسیب شناسی وضعیت استان بوده و به نقاط خوبی رسیده ایم افزود: در این راستا سند آمایش استان را با برشهای شهرستانی تهیه کرده ایم تا با توجه به قابلیتهای هر شهرستان در مسیر توسعه حرکت شود.

بازوند با بیان اینکه بسیاری از پروژه های راکد استان ناشی از بی برنامگی و بی توجهی به آمایش سرزمین بوده است یادآور شد: در راستای رفع این مشکلات فرمانداران استان به طور عمده با رویکرد مباحث اقتصادی انتخاب شده اند.

تدوین سند آمایش لرستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

وی با بیان اینکه به دنبال تدوین سند آمایش استان با رویکرد اقتصاد مقاومتی هستیم ادامه داد: تعطیلی 15 ساله مجتمع کشت و صنعت استان لرستان با ظرفیت هزار و 360 هکتار نمونه ای از فرصت سوزیهای رخ داده در استان است که زمینه احیای آن با حضور سرمایه گذار خارجی فراهم شده است.

استاندار لرستان استفاده از ظرفیت هلدینگ های اقتصادی را از دیگر اولویت های خود عنوان کرد و بیان داشت: با جذب این ظرفیت برج های 30 طبقه کیو با دارا بودن یک فروشگاه و مرکز تجاری با 150 هزار مترمربع زیربنا و سرمایه گذاری بیش از 330 میلیارد تومان اجرایی شده است.

بازوند یکی از مشکلات استان را سیستم بانکی و وجود 980 میلیارد تومان معوقه دانست و افزود: 42 درصد این معوقات مربوط به بنگاههای زودبازده است.

وی با تاکید بر تلاش برای احیای فرهنگ کار و خودباوری در استان افزود: توسعه لرستان را باید از درون و با اتکا به قابلیتهای استان دنبال کرد.

بخش خصوصی محور و منادی توسعه لرستان

استاندار لرستان از بخش خصوصی به عنوان محور و منادی توسعه استان یاد کرد و بیان داشت: در این راستا شرایط برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان فراهم شده است و توفیق در این زمینه در گرو این است که هم مسئولان و هم جامعه قبول و باور کنند که بخش خصوصی محور توسعه استان بوده و این موضوع را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کنند.

بازوند با تاکید بر اینکه یکی از گرفتاریهای اصلی استان این است که بخش خصوصی در لرستان احساس غربت می کند و این رویکرد ضد توسعه است، تصریح کرد: مدیران باید بخش خصوصی را از صمیم قبل و نه در حد شعار بپذیرند.

وی حضور بخش خصوصی را زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری در لرستان دانست و بیان داشت: در این راستا روز شنبه هر هفته زمانی برای سرمایه گذاران به صورت رسمی گذاشته می شود تا برای برون رفت از وضعیت کنونی استان راهکارهای علمی و عملی اتخاذ شود.

استاندار لرستان به برخی موانع استانی و ملی پیش روی سرمایه گذاری در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: عدم تخصیص آب یکی از موانع ملی سرمایه گذاری در استان است که رفع این مشکل از طریق وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد.

ابلاغ تسهیلات 1500 میلیارد تومانی به بانکهای استان

بازوند کمیود منابع بانکی را از دیگر موانع در این زمینه دانست و بیان داشت: اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است که در راستای رفع مشکل کمبود منابع بانکی در سفر رئیس جمهوری تامین هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی مورد تصویب قرار گرفت.

وی از ابلاغ این تسهیلات به بانکهای استان برای پرداخت خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر بانکها در حال انجام کارهای کارشناسی و شناسایی متقاضیان هستند.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود اتاقهای بازرگانی را پرچمدار توسعه اقتصادی دانست و بیان داشت: 80 درصد بار رونق اقتصادی بر دوش اتاقهای بازرگانی و اعضای آن قرار دارد.