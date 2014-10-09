3 نقطه لرستان برای کاشت محصول پسته انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور ظهر پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در لرستان با اشاره به قابلیتهای استان در زمینه منابع آب اظهار داشت: باید در این استان به سمتی حرکت شود که بهره وری بیشتری از آب صورت گیرد.

وی با اشاره به اجرای برخی طرح های انتقال آب در کشور عنوان کرد: آب را باید به قیمت واقعی فروخت تا رقم حاصل از این بخش صرف توسعه استانهای پرآب در بخشهای مختلف شود.

جلال پور با اشاره به قیمت پنج هزار تومانی برای هر مترمکعب آب یادآور شد: نباید این ثروت در استانهای پرآب نادیده گرفته شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای لرستان برای کشت محصولات مختلف ادامه داد: در این راستا سه نقطه به لحاظ ویژگیهای مختلف اعم از آب و خاک و شرایط اقلیمی در لرستان برای کاشت پسته انتخاب شده است.

جلال پور میزان ارزآوری صادرات پسته را بالغ بر 1.5 میلیارد دلار دانست و یادآور شد: با کاشت این گونه محصولات می توان بهره وری بیشتری از آب در لرستان داشت.

وی همچنین به ظرفیتهای لرستان در بخش گردشگری اشاره کرد و بیان داشت: قلعه فلک الافلاک خرم آباد به تنهایی قادر به یک تا دو میلیون دلار ارزآوری برای استان است که این ثروت طلایی باید جدی گرفته شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران همچنین در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی زاگرس و تخریبهای زیست محیطی تصریح کرد: انتظار می رود که استانهای زاگرس نشین برای رفع مشکلات زاگرس یک تیم تشکیل داده و به طور جدی وارد عمل شوند.

جلال پور همچنین توجه به تولید غذای سالم و ارگانیک را از دیگر ظرفیتهای لرستان دانست و از اتاق بازرگانی خرم آباد خواست که در راستای شکوفایی ظرفیتهای تولید محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی پیگیری کند.

حسین نقره کار شیرازی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه رئیس جمهوری توجه ویژه ای به بخش خصوصی دارد اظهار داشت: در این راستا در لرستان نیز کارهای ارزنده ای توسط استاندار صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هم و غم مدیریت ارشد لرستان تقویت زیرساختها بوده است عنوان کرد: احیای مجتمع کشت و صنعت به عنوان مجموعه ای که سالها راکد بوده از اقدامات مثبت در این زمینه است.

نقره کار شیرازی با بیان اینکه قوانین و مقررات نیز در خدمت تولید و اقتصاد استان قرار دارد افزود: حرکت های خوبی توسط مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قوانین نیز صورت گرفته که قوانین حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار از این جمله است.