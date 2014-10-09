چهارمین جشنواره قدردانی از حامیان حقوق مصرف کننده در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهيم صداقت بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری جشنواره قدردانی از حامیان حقوق مصرف کننده، گفت: این جشنواره برای اولین بار در اسفند ماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: دبیرخانه دائمی اين جشنواره در فارس راه اندازی شد.

معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس یادآور شد: در سومین دوره برگزاری این جشنواره 130 شرکت تولیدی حضور داشتند که چهار شرکت برنده تندیس طلایی، 13 شرکت دارنده تندیس نقره‌ای و 30 شرکت شايسته دريافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌ کننده شدند.

صداقت افزود: شرکت ‌کنندگان در این جشنواره از 20 مهر تا 15 آبان می‌توانند نسبت به ثبت نام در این جشنواره از طریق سایت یا حضوری اقدام کنند.

دبیر چهارمین جشنواره قدرداني از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس یادآور شد: افزایش بهره ‎وری و کاهش هزینه تولید، افزایش توسعه کمی و کیفی، نوآوری در کالا و خدمات از مؤلفه‌های مهم برای شرکت‌های تولیدی متقاضي دريافت تنديس است.

وی ادامه داد: واحدهایی که علاقه ‌مند به شركت و رقابت در بخش تنديس هستند، بايد 90 درصد امتياز مرحله گواهينامه را دريافت كنند.

صداقت ادامه داد: واحدهای خدماتی و غیرصنفی مانند فروشگاه‌های بزرگ هم می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند زیرا ارزیابی‌های بخش صنعت و خدمات به طور جداگانه انجام می شود.

دبیر چهارمین جشنواره قدرداني از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس تصریح کرد: گرفتن 75 امتیاز بخش رضایتمندی مشتری از شاخص‌های مهم برای شرکت‌های تولیدی متقاضي شركت در مرحله گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده است.