مسجد مي تواند الگوي شايسته اي از دين به نسل جوان جامعه معرفي کند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده شامگاه پنجشنبه در نشست مسجد محوری و جوانان افزود: مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه اسلامي نقش مهمي در تربيت و آموزش جامعه دارد.

وی اظهارداشت: يکي ازرسالت هاي پيامبر اکرم (ص) پس از دريافت وحي الهي و رسانيدن این مهم به مردم، ايجاد پايگاهي به نام مسجد بود تا مکاني براي عبادت و ذکر حق تعالي و تشکيل اجتماعات اسلامي و مردمي باشد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: بعد از گذشت قرن هاي متمادي از پيدايش اسلام مسجد نه تنها اعتبار و ارزش خود را حفظ کرده بلکه همواره در برهه هاي مختلف زماني نقش مهمي در تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي داشته است.

وی افزود: در کشور به ویژه در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مسجد مکاني براي بسيج نيروهاي مردمي، آموزش، سازماندهي و پشتيباني نيروهاي بسيجي و مردمي بوده است.

گلمیرزاده با تصریح اینکه مسجد در گرايش و جذب جوانان باید قوی تر عمل کند، اظهارداشت: با تغيير نيازهاي نسل جوان و تحول روحيات آنها نقش بارز مسجد به عنوان کانون تربيت ديني جوانان به روشني مشخص مي شود.

وی گفت: جوانان امروز با بحران هويت ديني و فرهنگي روبرو هستند و با هجمه فرهنگي بيگانگان دست و پنجه نرم مي کند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان تاکید کرد: مسجد مي تواند به روح پرسشگر و کنجکاو جوان پاسخي درخور و متناسب با نيازهايش دهد و الگوي شايسته اي از دين و فرهنگ ايراني – اسلامي به این قشر معرفي کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مساجد نقش محوری در تربیت و خودسازی جوانان دارند، اذعان داشت: انجام اقدامات فرهنگی و همچنین ترویج مسائل اخلاقی و اجتماعی از سوی مبلغان دینی در مساجد، نقش اساسی در تربیت جوانان ایفا می‌ کند.

گلمیرزاده بیان داشت: مسجد مهمترین پایگاه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره است.

وی با یادآوری اینکه مسجد محوری یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: مسجد و نماز راه حل بسیاری از آسیب های اجتماعی است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش و تاثیرات مساجد اظهار داشت: عزت مندی ملت ایران به دلیل وجود برکت مسجد، منبر و همراهی با ولایت است.

وی گفت: مساجد هم دانشگاه، هم مرکز تفکر، تعقل و هم مراکز معنویت و اتصال به خداوند هستند بنابراین باید حرمت مساجد حفظ شود.

گلمیرزاده افزود: مساجد سنگرهایی هستند که اگر رونق داشته باشند امنیت سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی و اقتصادی هم تامین می شود.

وی تصریح کرد: جذب جوانان به کانون های فرهنگی و هنری در مساجد موجب می شود تا از وقوع بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان یادآورشد: مساجد دژ محکم الهی و پناهگاه محکم و مطمئن در برابر هر آسیبی است و خطرات و نقشه های دشمن با رونق گرفتن مساجد از بین می رود و توطئه هایشان کارساز نیست.