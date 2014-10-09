به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ظهر امروز پنج شنبه 17 مهرماه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی، با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از امامزادگانی که در کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه و عنایت ویژه مردم است، امامزاده حکیمه خاتون (س) است.



وی با اشاره به شخصیت بالای امامزاده حکیمه خاتون (س) بیان کرد: بی‌بی حکیمه خاتون (س) از فرزندان امام موسی کاظم (ع) است که بانویی پاکدامن و با ایمان بودند که با برگزاری این کنگره از شخصیت بالای ایشان تجلیل به عمل می‌آوریم.



حجت الاسلام محمدی اضافه کرد: برای برگزاری این کنگره ملی تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است و قرار است تا کنگره‌ای متناسب با شان والای این بانوی بزرگوار برگزار شود.



نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: برای برگزاری کنگره ملی حکیمه خاتون (س) در سطحی خوب، تمام مدیران دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویر احمد و مردم با صفای این استان یک دل و متحد شده‌اند.



وی با اشاره به هدف از دیدار با مراجع عظام تقلید خاطر نشان کرد: هدف ما از دیدار با مراجع و علما، استفاده از بیانات حکیمانه و پندآموز این بزرگواران است تا بتوانیم با استفاده از آن در کار‌هایمان موفق شویم