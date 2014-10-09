به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ظهر امروز پنج شنبه 17 مهرماه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی، با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از امامزادگانی که در کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه و عنایت ویژه مردم است، امامزاده حکیمه خاتون (س) است.
وی با اشاره به شخصیت بالای امامزاده حکیمه خاتون (س) بیان کرد: بیبی حکیمه خاتون (س) از فرزندان امام موسی کاظم (ع) است که بانویی پاکدامن و با ایمان بودند که با برگزاری این کنگره از شخصیت بالای ایشان تجلیل به عمل میآوریم.
حجت الاسلام محمدی اضافه کرد: برای برگزاری این کنگره ملی تلاشهای بسیاری صورت گرفته است و قرار است تا کنگرهای متناسب با شان والای این بانوی بزرگوار برگزار شود.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: برای برگزاری کنگره ملی حکیمه خاتون (س) در سطحی خوب، تمام مدیران دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویر احمد و مردم با صفای این استان یک دل و متحد شدهاند.
وی با اشاره به هدف از دیدار با مراجع عظام تقلید خاطر نشان کرد: هدف ما از دیدار با مراجع و علما، استفاده از بیانات حکیمانه و پندآموز این بزرگواران است تا بتوانیم با استفاده از آن در کارهایمان موفق شویم
رئیس سازمان اوقاف:
کنگره ملی بزرگداشت بی بی حکیمه خاتون(س) خواهر امام رضا برگزار میشود
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی از برگزاری کنگره بزرگداشت امامزاده حکیمه خاتون(س) با همکاری سایر دستگاهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ظهر امروز پنج شنبه 17 مهرماه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی، با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از امامزادگانی که در کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه و عنایت ویژه مردم است، امامزاده حکیمه خاتون (س) است.
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