کتاب "گزارشی کوتاه از فرصت مطالعاتی" / فلسفه اسلامی نوافلاطونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "گزارشی کوتاه از فرصت مطالعاتی" نوشته دکتر نصرالله حکمت، گزارش وی از فرصت مطالعاتی او به لندن جهت انجام تحقیقات و تکمیل مطالعاتش درباره موضوع "تاثیر فلسفه نوافلاطونی بر فلسفه اسلامی" است. حکمت، همزمان با حضور در انستیتو واربرگ و تحقیق درباره "اثولوجیا" به عنوان مبدأ فلسفه اسلامی و مقایسه آن با "انئادها" ی افلاطونی، می پردازد و حاصل آن دو کتاب کوچک دیگر به نام های "شمس تبریزی پرسش" و "فلسفه ادبیات میخانه" است که همه این کتاب ها به همت انتشارات الهام به چاپ رسیده و روانه بازار نشر شدند.

از نکات جالب این کتاب نگارش آن به شیوه سفرنامه است. در قسمتی از کتاب به ارائه برنامه خود در لندن بدین شرح می پردازد: برنامه من غیر از ساعات خواب، سه بخش بود. یک بخش، مربوط به امور جاری زندگی، و دیدار از قسمت های مختلف شهر و آشنایی با فرهنگ و زندگی مردم این دیار و مطالعه درباره آن. بخش دوم بررسی و کند وکاو درباره موضوع تحقیق یعنی" تأثیر فلسفه نوافلاطونی بر فلسفه اسلامی" و بخش سوم" تأملات"یعنی تفکر درباره موضوعاتی که همواره برایم مهم بوده و به آن ها اندیشیده ام.

وی در قسمتی از این بخش می آورد که در نتیجه این تحقیقات که داشتم به این نتیجه رسیدم جریان فلسفه اسلامی و فلاسفه بزرگی همانند کندی و فارابی و ابن سینا و دیگران، هرچند با فلسفه یونان آشنا بوده اند، فلسفه ای مستقل را پی ریخته اند و مسائل خاص خود را مورد بررسی داده اند؛ و در نتیجه باید بگوییم که "نوافلاطونی" خواندن فلسفه اسلامی کاملا زیر سوال است و باید در آن تجدید نظر اساسی شود.

این مرحله از گزارش خود را در همین جا به پایان می برم و ذیلا دو نکته را می افزایم:

نکته اول- که مربوط به جریان تحقیق است- این که در جنب این تحقیق به این نتیجه رسیده ام که دو اثر، باید ترجمه شود.

اثر اول خود کتاب "اثولوجیا" است که گر چه پیش از این توسط مرحوم ملکشاهی ترجمه شده، اما صرف ترجمه، گرهی از مشکل این تحقیق وا نمی کند، بلکه باید این ترجمه به همراه مقدمه ای در توصیف وضعیت "اثولوجیا" و نیز همراه شرح و تفسیر و تحلیل پاره ای از مباحث کلیدی باشد که ترجمه موجود فاقد آن است. در این جا گام هایی در جهت چنان ترجمه ای برداشته ام.

اثر دوم اثری است بسیار مهم به نامthe Arabic Plotinus( aphilosophical study of the theology of Aristotle) اثری از پیتر ادامسن که شاید بتوان گفت آخرین اثری است که در این مورد به چاپ رسیده. در این اثر که به مطالعه "اثولوجیا" و مجموعه آثار منسوب به "شیخ یونانی" پرداخته شده، مطالبی وجود دارد که در عین حال که جوانب مختلفی از موضوع تحقیق این جانب را روشن می کند، مسائلی دارد که حتما نیازمند نقد و بررسی است.

نکته دوم این که این تحقیق، که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در جهت اثبات هویت مستقل فلسفه اسلامی و فیلسوفان مسلمان، گام های بلند و مفیدی بردارد، نیازمند فرصت و فراغت بیشتری است.

فصل های دیگر این کتاب عبارتند از فصل دوم که تأملات نام دارد و در فصل سوم به تحقیقات اختصاص داده شده و در پایان فصلی به نام موخره دارد که در کل متاب مشتمل بر 160 صفحه و در 2000 نسخه توسط انتشارات الهام به چاپ رسیده شده که خواندن آن برای دانشجویان فلسفه خارج از لطف نیست.