به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و بعد از اقامه نماز جمعه هزاران سنندج با همراهي شماري از مديران و مسئولان استان در راهپيمايي محكوم كردن جنايت هاي گروه تروريستي داعش در كوباني شركت كردند.

در اين راهپيمايي كه با حضور گسترده مردم سنندج برگزار شد، جمعي از مديران و مسئولان استان كردستان نيز حضور داشتند و مردم را در اين حركت همراهي مي كردند.

استاندار كردستان، فرمانده انتظامي استان، امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري، جمعي از فرماندهان نظامي و انتظامي، جمعي از مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي نيز در راهپيمايي امروز مردم سنندج حضور داشتند.

سالار مرادي و سيد احسن علوي دو نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن حضور در جمع مردم حاضر در اين راهپيمايي در گفتگو با خبرنگاران رسانه هاي جمعي كشتار مردم كوباني را محكوم كردند.

در راهپيمايي امروز سنندج كه از مقابل مسجد جامع تا ميدان انقلاب اين شهر برگزار شد، مردم با سر دادن شعارهاي ضمن حمايت از مردم كوباني از سكوت مجامع بين المللي و همچنين كشورهاي منطقه به ويژه تركيه انتقاد كردند.

حاضران در راهپيمايي امروز همچنين با سر دادن شعارهاي ضمن محكوم كردن نوع رويكرد كشور تركيه در مقابل جنايت هاي داعش خواستار پايان دادن به محاصره و كشتار مردم كوباني شدند.

همچنين در راهپيمايي امروز مردم سنندج علاوه بر سر دادن شعار مرگ بر تركيه، پرچم اين كشور نيز توسط جمعي از حاضران به آتش كشيده شد و از سياست اين كشور در قبال وضعيت كوباني به شدت انتقاد شد.

در راهپيمايي امروز سنندج همچنين علاوه بر سر دادن شعارهاي با زبان كردي در راستاي محكوم كردن جنايت هاي داعش در كوباني، مردم كاغد نوشته و پارچه نوشته هاي در همين راستا در دست داشتند.

"كوباني ته نيا نيه"، "بژي بژي كوباني"، "مرگ بر تركيه و داعش"، "كودكان قرباني جنگ و خونريزي در كوباني" از جمله شعارهاي بود كه از سوي مردم سنندج سر داده شد.

بعد از طي مسير مقابل مسجد جامع سنندج تا ميدان انقلاب اين شهر، تجمع كنندگان در ميدان انقلاب جمع شد و با سر دادن شعارهاي بيانيه حمايت از مردم كوباني را مورد حمايت خود قرار دادند.

در جريان تجمع امروز همچنين سيد احسن علوي نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي، يوسف اسدي عضو شوراي اسلامي شهر سنندج و چندي ديگر از فعالان فرهنگي و اجتماعي استان كردستان سخنراني كرده و جنايت هاي صورت گرفته در كوباني را محكوم كردند.

راهپيمايي امروز سنندج با مصوبه شوراي تامين استان كردستان همزمان در شهرهاي بانه، مريوان و سقز نيز با حضور پرشور مردم برگزار شد و شركت كنندگان ضمن محكوم كردن جنايت هاي داعش خواستار حمايت كشورهاي منطقه و جهان از مردم كوباني شدند.

راهپيمايي امروز سنندج با حضور و همراهي نيروي انتظامي برگزار شد و بعد از نزديك به دو ساعت بدون هيچگونه حاشيه اي به پايان رسيد.