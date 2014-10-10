به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: باید همواره نگاه ما به آخرت باشد و به سخنان خدا و پیامبر و ائمه عمل کنیم تا در مسیر رستگاری قرار بگیریم.

وی با تبریک میلاد امام هادی(ع)، خاطرنشان ساخت: آن حضرت در دوران زندگی خود برکات بسیار زیادی را برای اسلام و مذهب تشیع داشتند و در زمینه تشکیل سلسله مرجعیت گام‌های مهمی برداشتند و جلوی بسیاری از انحرافات را گرفته آنها را مدیریت کردند.

امام جمعه بوشهر در ادامه به ایستادگی امام هادی(ع) در مقابل فرهنگ منحط غرب اشاره کرد و ادامه داد: به همین دلیل می‌بینیم که در اروپا علیه امام هادی (ع) سخن زیاد شده و برنامه‌هایی که در شان خودشان است اجرا کردند.

عید غدیر منشا شروع هدایت‌های الهی است

وی در ادامه با تبریک به مناسبت هفته امامت و ولایت، افزود: برنامه‌های این ایام باید با برنامه‌ریزی دقیق و ظریف و نگاه وحدت آمیز در سایه ولایت برگزار شود و ابعاد مختلف غدیر به خوبی تبیین شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه عید غدیر منشا شروع هدایت‌های الهی است، تصریح کرد: غدیر شاخص و میزان اسلام ناب محمدی(ص) است که هر چند تلاش‌های بسیار برای محو این شاخص‌ها صورت گرفته است ولی موفق نشده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز تاسیس وزارت اطلاعات، تاکید کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) از زمان تشکیل این سازمان مجاهدت ولایی، دانش بنیان و خلاق در راه حفاظت و حراست از انقلاب اسلامی داشته‌اند و خدمات بسیار خوبی برای نظام داشته است.

ارتقای سطح امنیتی در استان بوشهر

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: از خدمات برجسته سربازان گمنام امام زمان(عج) می‌توانیم به حفظ وحدت ملی، ایجاد تقویت فضای اسلامی، مقابله با دشمنان نظام، انقلاب، مردم، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و اطلاع‌رسانی در عرصه تصمیم‌گیری اشاره کنیم.

وی در ادامه به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و بیان داشت: امنیت بسیار خوبی را در نقاط مختلف کشور شاهد هستیم که مرهون تلاش ها و زحمات ماموران و فرماندهان نیروی انتظامی است که باید از این تلاش ها تقدیر کنیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری به ارتقای سطح امنیتی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه ایجاد امنیت و اقتدار کشور داشته است.

لزوم تلاش ویژه برای رفع مشکلات نابینایان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز ملی استاندارد، اظهار داشت: استانداردهای کالاها در همه امور مراعات شود تا مردم در زندگی داخلی و خارجی دچار آسیب و بحران نشوند.

امام جمعه بوشهر خواستار تلاش ویژه برای رفع مشکلات نابینایان در رابطه با شغل، مسکن و تحصیل آنها شد و بیان داشت: نابینایان دارای توانمندی‌های بالایی هستند که باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرند.

وی در ادامه به حماسه شهدای خلیج فارس اشاره کرد و بیان داشت: نبرد حماسی خلیج‌فارس هیچگاه از صحنه ذهن جهان فراموش نمی‌شود و همواره در یادها و خاطره‌ها باقی خواهد ماند.

مقابله با ترویج اسلام از سوی غرب ضروری است

امام جمعه بندرریگ در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به واقعه غدیر اظهار داشت: مسئله غدیر یک مسئله تاریخی صرف نیست بلکه نشانه جامعیت اسلام است.

حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش گفت: چون اگر پیامبر برای بعد از خود کاری نمی کرد و نقشه راهی در اختیار امت قرار نمی داد کار او ناتمام بود.

هاشمی منش بیان داشت: پیامبر برای پاک کردن رسوبات جاهلی از اعماق جامعه و مستقیم نگه داشتن خط هدایت اسلامی بعد از چند سال رسالت خود، باید کسی را انتخاب می کرد که از لحاظ شخصیتی، ایمانی، اخلاقی، انقلابی، شخصیتی، ایمانی، اخلاقی، انقلابی و نظامی در حد اعلی باشد و مردم را به تبعیت از او موظف کند.

وی تصریح کرد: پیامبر این کار بزرگ را در غدير خم انجام داد و امیرالمومنین علی علیه السلام که جامع تمام فضایل و مناقب اولیاء الهی است را معرفی کرد.

هاشمی منش تاکید کرد: چون وقتی برای یک ملت مسئله ولایت و حکومت حل شود، آن روز برای آنها عید است لذا مسئله غدير از این جهت قابل توجه و اهتمام است و باید از آن تجلیل کرد.

وی با اشاره به مقابله با ترویج اسلام از سوی غرب افزود: امروز بیداری اسلامی و حرکت به سمت دستیابی به ارزشهای والای اسلامی در همه جهان به خصوص در میان جوانان و دانشگاهیان جان تازه‌ای گرفته است.

وی خاطرنشان ساخت: دشمن از این می ترسد و با اختلاف افکنی و به جان هم انداختن می‌خواهد جلوی این حرکت را بگیرد.

هاشمی منش متذکر شد: نمونه عینی این اختلاف افکنی این است که آنها امروز داعش را پرورش دادند و به جان مسلمانان عراق و سوریه انداختند و به این صورت می‌خواهند جلوی حرکت اسلامی را بگیرند.

امام جمعه بندر ریگ در پایان گفت: اما به حول و قوه الهی این مسیر حرکت ادامه پیدا خواهد کرد و آنها مایوس و ذلیل خواهند شد.