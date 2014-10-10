به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تیم های ماهان تندیس قم و شهروند ساری عصر جمعه در هفتمین هفته از لیگ برتر فوتسال در شرایطی با برتری ماهان تندیس قم به انتها رسید که این بازی با حاشیه هایی همراه بود.

در حاشیه این مسابقه تماشاگران ماهان تندیس از ابتدای مسابقه به شکلی پرشوری شروع به تشویق ماهان تندیس کردند.

سید مهدی ابطحی سرمربی تیم فوتسال شهروند ساری در ابتدای مسابقه به شدت از سوی هواداران ماهان تندیس تشویق شد.

ماهان تندیس با ترکیب 5 نفره مسعود ایازی ، میثم ایلانلو ، علیرضا وفایی، ابوالقاسم عروجی و محمد کرمانی بازی را آغاز کرد.

علیرضا وفایی کاپیتان ملی پوش تیم ماهان تندیس قم با لقب جادگر آسیا از سوی هواداران ماهان تندیس تشویق شد.

در این مسابقه استقبال بیشتری نسبت به دیدارهای خانگی قبلی ماهان تندیس از بازی شده بود که به نظر می رسد پیروزی های متوالی و صدرنشینی ماهان تندیس در لیگ برتر در آن بی تاثیر نیست.

مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس با لقب فرگوسن از سوی هواداران تشویق شد و به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ داد.

هواداران تیم ماهان تندیس پس از اعلام نام گلزن تیمشان توسط بلندگوی سالن، به شیوه بوندسلیگایی نام وی را 3 بار تکرار می‌کردند در حالی که این رخداد پیش از این در دیدارهای خانگی تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال دیده شده است.

بعد از پایان مسابقه امیر شمسایی سرمربی ماهان تندیس به همراه ناصر شریفی مدیر عامل ماهان از تماشاگران ماهان تندیس قدرددانی کردند.

امیر شمسایی سرمربی ماهان تندیس پس از پایان بازی در جمع خبرنگاران حاضر نشد و سید وحید غیاثی دستیار خود را به میان اصحاب رسانه فرستاد.

