تئاتر شهر با «هفت پرده» جان گرفت/ اکبر رادی به صحنه بازگشت

میکائیل شهرستانی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «هفت پرده» در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: از دوشنبه 21 مهرماه اجرای نمایش «هفت پرده» در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز شد. البته روز یکشنبه 20 مهرماه نیز اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان این نمایش بود. در «هفت پرده» علاوه بر حضور اکبر رادی از زمان تولد فرهنگی اش در 23 سالگی و نگارش نمایشنامه «روزنه آبی» تا زمان فوتش، هفت تابلو از هفت نمایشنامه مختلف وی نیز به تصویر کشیده می شود.

وی افزود: در حقیقت در این اثر نمایشی مقاطع مختلف زندگی فرهنگی اجتماعی اکبر رادی بر اساس مستنداتی چون آثارش و نامه هایی که وی به نگارش درآورده، به نمایش در می آید. با گپ و گفتی که با همسر مرحوم رادی بانو حمیده عنقا و پسرش آریا زدیم قرار بر این شد متصل کننده مهره های تسبیح این نمایش خود رادی باشد و در خلال آن هفت تابلو از هفت نمایشنامه رادی به نمایش در آید.

این بازیگر تئاتر درباره نمایشنامه هایی که برای این اجرا انتخاب شده اند، توضیح داد: «روزنه آبی»، «لبخند باشکوه آقای گیل»، «آهسته با گل سرخ»، «ملودی شهر بارانی»، «شب، روی سنگ فرش خیس»، «مرگ در پاییز» و «منجی در صبح نمناک» نمایشنامه هایی هستند که تابلوهای مورد نظر را از میان آنها انتخاب کردم. در لابه لای این تابلوها خود رادی را هم در اتاق کارش، کافه نادری، گورستان ارامنه و حضورش بر سر مزار شاهین سرکیسیان و حتی صحنه تئاتر می بینیم. هر تابلویی که در این نمایش به تصویر کشیده می شود وجوهی را که نویسنده در آثارش مد نظر داشته، نشان می دهد.

بازیگر نمایش «سحوری» یادآور شد: از هر نمایشنامه انتخابی، صحنه ای 10 یا 15 دقیقه ای برای اجرا انتخاب شده است که البته هر تابلو آغاز، میانه و پایان نیز دارد. به عنوان نمونه در تابلو «مرگ در پاییز» ما صحنه مرگ مشدی و جایی را که وی نشسته و در حال مرور گذشته اش است برای اجرا در نظر گرفته ایم. در حقیقت هر تابلو انتخاب شده فرازهای مهم هر نمایشنامه است که با تک گویی های رادی پیوند می خورد. در این نمایش من در نقش اکبر رادی بازی خواهم کرد.

شهرستانی درباه روند آماده سازی نمایش در مدت زمانی کوتاه عنوان کرد: 40 روز مانده بود به زمان اجرا از طرف مدیریت تئاتر شهر با من تماس گرفتند و گفتند آیا می توانم 18 مهر به بعد کاری را روی صحنه ببرم. من این نمایش را دو سال قبل برای اجرا پیشنهاد داده بودم که متاسفانه بنا به دلایل نامعلومی تا امروز امکان اجرای آن فراهم نشده بنابراین چون امثال من جزو مغضوبین هستند این پیشنهاد برای من بسیار عجیب بود که بعد از دو سال چطور به من نوبت اجرا داده اند.

وی متذکر شد: در نهایت با یکی از شاگردان خوش قریحه ام به نام هما علیزاده که در نمایش های قبلی من «دایی وانیا» و «شاعر» نقش اصلی را بازی کرده است، صحبت کردم و قرار شد وی دراماتورژی این نمایش را بر عهده بگیرد. همچنین با مشورت و هماهنگی با من او هفت تابلو از نمایشنامه های رادی را برای اجرا انتخاب کرد و ما به سرعت وارد مرحله تولید نمایش شدیم. بعد از آن نیز به ملاقات خانم عنقا رفتیم و نظرات وی را در این باره جویا شدیم.

کارگردان نمایش «هملت» درباره انتخاب بازیگران اثر عنوان کرد: همیشه علاقمند هستم با تیمی کار کنم که دیدگاه و حرف مشترکی با من داشته باشند، در این اثر نمایشی نیز بیشتر بازیگران از هنرمندان باسابقه تئاتر هستند و برخی از آنها به اندازه سن من روی صحنه بوده اند، برخی دیگر از بازیگران نمایش نیز از شاگردان با استعداد من هستند. در نهایت از تلفیق دو گروه حرفه ای و کم تجربه و با برنامه ریزی و مدیریت دقیق توانستیم نمایش «هفت پرده» را در مدت زمانی کوتاه برای اجرا آماده کنیم.

شهرستانی در پایان صحبتهایش درباره همزمانی اجرای این نمایش با بازسازی تئاتر شهر گفت: متاسفانه زمانی من را دعوت به کار کردند که همه فکر می کنند تئاتر شهر تعطیل است اما با این وجود امیدوارم نمایش ما تحت تاثیر بازسازی این مجموعه قرار نگیرد و رسانه ها نیز تلاش کنند این باور را از ذهن تماشاگران پاک کنند که دیگر سالن های تئاتر شهر نیز تعطیل شده اند.

اسماعیل بختیاری، اسماعیل پوررضا، مهدی صباغی، عباس شادروان، کوروش سلیمانی، شمسی صادقی، فرزین محدث، بهناز بستان دوست، احسان کرمی، بهرام سروری نژاد، شیرین فرخنده نژاد، علی کشوری، صنم نکواقبال، ندا نوری، محمد طیب طاهر، مریم محمود زاده، آوا عاقل، سمیرا ایلکا، سینا کیهانیان، مریم اصفهانی و میکائیل شهرستانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش«هفت پرده» از دوشنبه 21 مهرماه ساعت 19 در سالن چهارسوی تئاترشهر روی صحنه است.

میکائیل شهرستانی بازیگر و کارگردان تئاتر در سال 1364 از مدرسه عالی بازیگری صدا و سیما فارغ‌التحصیل شد و در سن 20 سالگی با نمایش «سرود سرخ برادری» به کارگردانی ناصر نجفی، اجرا شده در سالن قشقایی تئاتر شهر، اولین بازی حرفه ای اش را تجربه کرد و از آن سال تاکنون در عرصه تئاتر حضوری فعال داشته است. میکائیل شهرستانی علاوه بر فعالیتهای هنری اش یکی از مدرسان مطرح بازیگری نیز هست.

«دایی وانیا»، «مرگ فروشنده»، « سلطان مار»، «هملت»، «مویه جم»، «آرش»، «سحوری»، «مرگ تصادفی یک آنارشیست» تعدادی از نمایش هایی هستند که میکائیل شهرستانی در آنها بازی کرده است.