پایه دانشگاه علمی کاربری نظام آموزش عالی مهارتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لحمیان جمعه شب در دیدار با امام جمعه قائمشهر با بیان اینکه در نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی خود را مسئول اشتغال فارغ التحصیلان بعد از دوره تحصیل می داند، اظهارداشت: ایجاد اشتغال پس از فارغ التحصیلی از وظایف مسئولین این نظام است و تمام سعی این نظام بر این است که فارغ التحصیلان خود را در بدنه اشتغال دولتی تحمیل نکنند.

وی یکی از دغدغه های مسئولین و خانواده نظام آموزشی مهارتی را اشتغال جوانان عنوان کرد و افزود: اشتغال موجب درآمد زدایی، وجهه و شخصیت اجتماعی جوانان در جامعه می شود و افرادی که دارای مشاغل مناسب دارند از خیلی هنجارهای اجتماعی دوری می کند تا موقعیت شغلی خود را حفظ کند.

این مسئول یکی دیگر از معضلات فارغ التحصیلان را یافتن شغل مناسب با اندوخته های دوران تحصیل عنوان و اذعان داشت: ایجاد اشتغال و مهارت از اهداف نظام عالی مهارتی است.

لحمیان بیان کرد: در نظام عالی مهارتی نکته ای که وجود دارد شیوه برنامه ریزی آموزشی از پایین به بالاست و در استان مازندران تدوین رشته ها متناسب با نیازهای منطقه و استان است که دانشگاه علمی کاربردی در مازندران پیش گرفته است.

وی تصریح کرد: عنایت ویژه مقام معظم رهبری موجب شد توسعه نظام آموزش عالی مهارتی و فنی و حرفه ای در دانشگاههای علمی کاربردی مورد توجه قرار گیرد و توسعه در نظام کشور در سایه ایده پروری بوجود می اید.

همچنین امام جمعه قائم شهر بیان کرد: همانطور که در گذشته همه ملت پیرو امام راحل بودند در حال حاضر هم باید پیرو مقام معظم رهبری باشیم.

آیت الله علی معلمی با بیان اینکه در واقعه غدیر خم همه شاهد به امامت رسیدن حضرت علی (ع) بودند که متاسفانه پس از رحلت پیامبر اکرم خلاف این امر دیده شد، اظهارداشت: در جمهوری اسلامی پس از رحلت امام راحل مردم مقام معظم رهبری را بعنوان ولی فقیه پذیرفتند.

وی با بیان اینکه هرساله جشن روز عید غدیر در همه مساجد و تکایا برگزار می شود، گفت: در سال جاری قرار شد همه دستگاههای اجرایی با همکاری هم نمایش نمادین از واقعه غدیر را برای مردم شهرستان اجرا کنند.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری از بازسازی عید غدیر در شهرستان خبر داد.

آیت الله معلمی با اشاره به هفته نیروی انتظامی و فرماندهی کل قوا با مقام معظم رهبری است، اذعان داشت: نیروی انتظامی به اندازه امکاناتی که در اختیار دارد در خدمت مردم و خانواده هاست.