مانیزان کرمانشاه مقابل شهرداری دزفول صاحب برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های مانیزان کرمانشاه و شهرداری دزفول عصر جمعه در چارچوب هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال مقابل هم صف آرایی کردند.

در این دیدار که در سالن تختی کرمانشاه برگزار شد تیم مانیزان با حمایت هواداران پر شور خود توانست با نتیجه 86 بر 71 از سد شهرداری دزفول بگذرد و اولین برد خود را در این فصل بدست آورد.

نماینده کرمانشاه که در نخستین بازی خود در این فصل مغلوب شده بود، مقابل شهرداری دزفول بسیار خوب و حساب شده بازی کرد و توانست این بازی را به سود خود پایان دهد.

مانیزان با کسب این پیروزی و با توجه به یک امتیازی که از بازی اول بدست آورده بود 3 امتیازی شد.

گفتنی است نماینده کرمانشاه در هفته سوم این مسابقات روز جمعه 25 مهر ماه در یک دیدار خانگی به مصاف تیم نیروی زمینی ارتش خواهد رفت.