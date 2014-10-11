طرح آبرسانی به ساری سال 94 بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی صبح شنبه در بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو از طرح آبرسانی ساری گفت: با توجه به کمبود آب شرب در شهر ساری به ویژه در فصل گرما تلاش خواهیم نمود از مجموعه تاسیسات ساخته شده حدود 500 لیتر در ثانیه آب در اختیار شهروندان ساروی قرار گیرد .



مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با برشمردن ویژگی های مهم این طرح از جمله: 58 کیلومتر خطوط انتقال و احداث تصفیه خانه به ظرفیت 1500 لیتر در ثانیه ، احداث مخازن ذخیره و جمع آوری به میزان 52 هزار متر مکعب افزود : تاکنون 49 کیلومتر از خطوط انتقال آب، 32 هزار متر مکعب از مخازن ذخیره و جمع آوری و 58 درصد از تصفیه خانه اجرا شده و با هدف گذاری که برای اتمام این طرح انجام گرفت در نظر داریم تا پایان سال 94 کل طرح به بهره برداری برسد.



رئیس هیات مدیره آب منطقه ای مازندران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در اجرای این طرح از کیفیت کار چیزی کم نگذاشتیم افزود: این طرح هم اکنون بالغ بر 72 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا کنون حدود 54 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده ، امسال نیز اعتبار آن حدود 18.5 میلیارد تومان است که علاوه بر رقم مذکور از محل اعتبارات خشکسالی نیز 7 میلیارد تومان دیگر نیز به این طرح اختصاص یافت که امیدواریم همه این مبالغ تا پایان سال تخصیص یابد و برای باقیمانده اعتبار مورد نیاز که مبلغ 24.5 میلیارد تومان است انشالله در سال بعد تخصیص یابد تا ما بتوانیم کل طرح را در پایان سال 94 به اتمام برسانیم .



بختیار مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو با بیان این که آبرسانی به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ جزء اولویت اول دولت است تاکید کرد: وزارت نیرو حساسیت ویژه ای نسبت به تکمیل اینگونه طرح های نیمه تمام آن هم برای شهرهای بزرگ دارد به گونه ای که علیرغم محدودیت های مالی و اعتباری سعی دارد منابع مالی مورد نیاز این طرح ها راتامین کند.



وی با تاکید بر اینکه ما باید به تولید داخلی خود در بخش آب اطمینان داشته باشیم افزود : امروز به لطف خود کشور ما در تولید تجهیزات خطوط انتقال و تصفیه خانه پیشرفت خیلی خوبی داشته و بسیاری از تجهیزات تولید شده در داخل کشور با مشابه خارجی آن قابل رقابت و حتی بعضاًٌ برتر است.