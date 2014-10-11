تیراندازی به گشتی نظامی رژیم اسرائیل در مرزهای مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع اسرائیلی اعلام کردند که یک گشتی نظامی رژیم صهیونیستی شب گذشته در مرزهای مصر هدف تیراندازی قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: این حمله آسیبی به گارد مرزی اسرائیل وارد نکرد و تنها به خودروهای نظامی خسارت رساند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: نظامیان اسرائیلی به منبع تیراندازی واکنش نشان دادند و در منطقه مرزی مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شد که احتمالا متعلق به قاچاقچیانی بود که به سوی نظامیان اسرائیلی تیراندازی کردند.