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۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

تیراندازی به گشتی نظامی رژیم اسرائیل در مرزهای مصر

تیراندازی به گشتی نظامی رژیم اسرائیل در مرزهای مصر

رسانه های خارجی از تیراندازی به گشتی نظامیان اسرائیلی در مرزهای مصر و فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع اسرائیلی اعلام کردند که یک گشتی نظامی رژیم صهیونیستی شب گذشته در مرزهای مصر هدف تیراندازی قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: این حمله آسیبی به گارد مرزی اسرائیل وارد نکرد و تنها به خودروهای نظامی خسارت رساند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: نظامیان اسرائیلی به منبع تیراندازی واکنش نشان دادند و در منطقه مرزی مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شد که احتمالا متعلق به قاچاقچیانی بود که به سوی نظامیان اسرائیلی تیراندازی کردند.

کد مطلب 2386950

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