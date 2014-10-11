۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۴

«پاپ» در راه سائوپولو/ پوستر بین‌المللی فیلم رونمایی شد

فیلم سینمایی «پاپ» به کارگردانی احسان عبدی‌پور در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم سائوپولو به رقابت با دیگر آثار این جشنواره می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از تاریخ 16 تا 23 اکتبر (24 مهر تا اول آبان ماه) در شهر سائوپولو برزیل برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های سینمایی آمریکای لاتین است.

پخش بین‌المللی این فیلم را «ایران نوین فیلم» برعهده دارد. «پاپ» در بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم این جشنواره با دیگر آثار این بخش رقابت می‌کند و در طول برگزاری جشنواره سه بار به نمایش گذاشته خواهد شد.

در دوره‌ گذشته جشنواره سائوپولو فیلم‌های «ماهی و گربه»، «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» و ... اکران شدند.

«پاپ» دومین فیلم عبدی‌پور پس از «تنهای، تنهای، تنها» است که حضور بین‌المللی خود را پیش از اکران در ایران آغاز کرده است.


 

کد مطلب 2387021

