به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از تاریخ 16 تا 23 اکتبر (24 مهر تا اول آبان ماه) در شهر سائوپولو برزیل برگزار میشود و یکی از مهمترین جشنوارههای سینمایی آمریکای لاتین است.
پخش بینالمللی این فیلم را «ایران نوین فیلم» برعهده دارد. «پاپ» در بخش مسابقه فیلمهای اول و دوم این جشنواره با دیگر آثار این بخش رقابت میکند و در طول برگزاری جشنواره سه بار به نمایش گذاشته خواهد شد.
در دوره گذشته جشنواره سائوپولو فیلمهای «ماهی و گربه»، «هیس دخترها فریاد نمیزنند»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» و ... اکران شدند.
«پاپ» دومین فیلم عبدیپور پس از «تنهای، تنهای، تنها» است که حضور بینالمللی خود را پیش از اکران در ایران آغاز کرده است.
