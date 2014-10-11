به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از تاریخ 16 تا 23 اکتبر (24 مهر تا اول آبان ماه) در شهر سائوپولو برزیل برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های سینمایی آمریکای لاتین است.

پخش بین‌المللی این فیلم را «ایران نوین فیلم» برعهده دارد. «پاپ» در بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم این جشنواره با دیگر آثار این بخش رقابت می‌کند و در طول برگزاری جشنواره سه بار به نمایش گذاشته خواهد شد.

در دوره‌ گذشته جشنواره سائوپولو فیلم‌های «ماهی و گربه»، «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» و ... اکران شدند.

«پاپ» دومین فیلم عبدی‌پور پس از «تنهای، تنهای، تنها» است که حضور بین‌المللی خود را پیش از اکران در ایران آغاز کرده است.



