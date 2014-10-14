کتاب «چهل سال سینمای خوزستان» حاصل 7 سال تحقیق است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌نقی طاهری نامزد کتاب سال سینمای ایران و مولف کتاب «چهل سال سینمای خوزستان» با اشاره به مضمون و محتوی این کتاب گفت: این کتاب مروری بر 40 سال سینمای خوزستان دارد. سال 1350 سینمای آزاد توسط کیانوش عیاری در خوزستان تاسیس شد. از آن زمان به بعد تمام فیلم‌های کوتاه، مستند و تلویزیونی را جمع‌آوری کردم و اطلاعات آن را در این کتاب به صورت سال به سال آوردم. بخش اول این کتاب شروع فیلمسازی در سینمای اهواز، آبادان و دزفول را در بر می‌گیرد. بخش دوم به معرفی کارگردانان و دست‌اندرکاران سینمای خوزستان می‌پردازد. بخش سوم مراکز آموزشی و تولید فیلم را معرفی می‌کند و در بخش چهارم به نتیجه‌گیری می‌رسد.

او با تاکید بر این‌که پتانسیل بالای سینمایی در خوزستان وجود دارد، درباره انگیزه خود از نگارش این کتاب توضیح داد: کتاب دیگری در سال 1386 منتشر کردم که درباره تاریخ نمایش فیلم در استان خوزستان بود. در آن کتاب نقش خوزستان در سینمای ایران را تشریح کردم. چون به اعتقاد من در خوزستان پتانسیل سینمایی بسیار بالا است و تعداد زیادی از سینماگران ما از این خطه آمده‌‌اند. کتاب اولم درباره فیلم‌های بلند سینمایی بود وقتی این کتاب را نوشتم به این فکر افتادم که فیلم‌های مستند یا کوتاه بسیاری در خوزستان تولید شده و جشنواره‌های زیادی در این استان برگزار شده و همیشه پتانسیل بالایی در این زمینه وجود داشته است. به همین دلیل طرحی را به مرکز پژوهش‌های وزارت ارشاد، برای نگارش «چهل سال سینمای خوزستان» ارائه دادم و 7 سال روی این کتاب کار کردم. تمامی اطلاعات و اسناد را در این زمینه جمع‌آوری کردم. استانداری هم کمک کرد و هزینه چاپ این کتاب را به وزارت ارشاد پرداخت کرد.

طاهری که تاکنون نقدها و مقالات سینمایی را در مجلات مختلف به چاپ رسانده، در حال آماده کردن کتاب دیگری درباره خوزستان از نگاه سینما است. طبق تحقیقاتی که او انجام داده خوزستان لوکیشن 250 فیلم سینمایی بوده و حالا می‌خواهد درباره این فیلم‌ها کتابی را تالیف کند که تخمین می‌زند 3 تا 4 سال تحقیق و پژوهش درباره این کتاب طول بکشد.

به گفته این مولف دانشجویان و علاقمندان به سینما خوزستان از گروه‌های هدف او برای مطالعه این کتاب هستند. تاکنون دانشگاه چمران و دانشگاه شوشتر این کتاب را خریداری کردند. شهاب‌الدین عادل این کتاب را به عنوان مرجع در دانشکده سینما و تئاتر معرفی کرده است. انجمن سینمای جوان تهران هم این کتاب را برای سایر استان‌ها الگو قرار داده تا در دیگر استان‌ها هم از این دست کتاب‌ها نوشته شود.