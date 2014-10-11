آمادگي دستگاه هاي امدادي افزايش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي ظهر شنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوين، رحيمي معاون سياسي و امنيتي استاندار و اعضاء مديريت بحران استان رژه نيروها و تجهيزات امدادي دستگاههاي اجرائي استان برگزار شد.

مرتضی روزبه استاندار قزوين در اين مراسم با بيان اينكه ايران كشوري است كه از مجموعه حوادث طبيعي و غير مترقبه درصد بالايي را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: اين وضعيت حكايت از آن مي كند كه بايد ضريب آمادگي دستگاه هاي خدمات رسان و امدادي در حد بالايي باشد.

استاندار با اشاره به زلزله رودبار و منجيل در استان گيلان، بم در استان كرمان ، ورزقان در آذربايجان شرقي ، آوج و الموت در استان قزوين و حوادث غير مترقبه ديگر از جمله سيل در استان هاي شمالي و جنوبي اظهار داشت: اتفاقاتي كه در چند سال اخير شاهد آن بودين نشان و گواه آسيب پذيري مناطق مختلف كشور از جمله قزوين را دارد لذا بايد آمادگي كامل در مقابله با اين حوادث وجود داشته باشد.

وي افزود: امروز دنيا براي مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه برنامه دارد و آن را به نحو زيبايي مديريت ميكند و سعي كرده اند كه تلفات را به حداقل برسانند كه نمونه موفق و بارز آن كشور ژاپن است كه با توجه به زلزله هاي با ريشترهاي بالا شاهد حداقل تلفات هستيم.

روزبه با بيان اينکه مواجه با بلاياي طبيعي فقط مقابله نيست اظهار داشت: يك بخش از مديريت بحران پيشگيري است و بخش ديگر آن مقابله است كه بايد در دو حوزه اقدام موثر صورت گيرد.

استاندار با اشاره به اينكه اگر در حوزه پيشگيري اقدامات خوب و موثري صورت گيرد شاهد كاهش تلفات انساني و مالي خواهيم بود تصريح كرد: توسعه مناطق شهري و روستايي با عنايت به موقعيت زمين شناسي و گسل هاي هاي موجود و جلوگيري از ساخت و سازها در مسير سيلاب ها و رودخانه ها از جمله مواردي است كه بايد به آن توجه ويژه شود در غير اينصورت آسيب ها و هزينه هاي وارده جهت مقابله پس از زلزله و سيل چندين برابر خواهد شد.

استاندار موضوع مهم ديگر در مسئله پيشگيري را آموزش عنوان كرد و افزود: متاسفانه در كشور ما به مقوله آموزش بي توجهي مي شود و اين در حالي است كه با توجه به شرايط آسيب پذيري كشور بايد جزء برنامه هاي اولويت دار باشد.

وي افزود: آموزش بايد در متن زندگي مردم قرار گيرد تا ضمن آمادگي كامل جهت پيشگيري از حوادث احتمالي، اين آمادگي در مردم و خانواده ها در زمان وقوع حادثه نيز ايجاد شود تا خسارت و آسيب هاب جاني و مالي كمتر شود.

استاندار كسب تجربه از حوادث سال هاي گذشته و همچنين كشورهاي موفق در زمينه مديريت بحران را در جهت اقزايش مهارت قبل، حين و بعد از حوادث را موثر دانست و اظهار داشت: اين تجربيات مي تواند به عنوان سرفصل هاي آموزشي ويژه مديران، دستگاه هاي اجرايي و مردم و خانواده ها قرار گيرد.

استاندار در ادامه با اشاره به اينكه تجهيزات و امكانات امدادي يكي از ابزارهاي اساسي در كمك رساني و امداد است گفت: به لحاظ تجهيزات بايد دستگاه هاي امدادي به روز باشند و از تكنولوژي و ربات هاي مختلف استفاده كنند.

روزبه با بيان اينكه آمادگي دستگاه هاي اجرايي بايد لحظه اي باشد اظهار داشت: دستگاه هاي امدادي ضمن اينكه بايد اين آمادگي را حفظ كنند بايد در خصوص افزايش ضريب آمادگي با استفاده از تجربيات گذشته و مجهز شدن به تجهيزات و تكنولوژي روز اقدام كنند و برگزاري مانورهاي مختلف مي تواند در اين جهت موثر باشد.

استاندار قزوین همچنين در اين مراسم با اشاره به زلزله الموت ياد استاندار فقيد مسعود امامي و همراهان ايشان را كه در جريان كمک و امداد رساني به مردم به اين منطقه با حادثه سقوط بالگرد مواجه شدند و به رحمت الهي رفتند را گرامي داشت.

علی محمد آهنی مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین نیز در ادامه افزود: در طول 10 سال گذشته بیش از 45 میلیارد تومان برای امور زیربنایی استان هزینه شده است و با مدیریت منطقی توانسته ایم به رغم آن که در منطقه ای حادثه خیز قرار داریم بتوانیم با بحرانها مقابله کنیم.

وی بیان کرد: در مدت 15 سال گذشته از بروز سیل در استان بیش از 250 میلیارد تومان خسارت دیده ام که کشته شدن 249 نفر در بیش از 141 حادثه سیل از دیگر آسیب های این حوزه است.

در پايان اين مراسم رژه امدادي و تجهيزات دستگاه هاي امدادي و خدماتي شامل مديريت بحران استانداري، سپاه، ارتش، نيروي انتظامي، اورژانس، هلال احمر، كميته امداد امام خميني(ره) و بسيج، راه، راهنمايي و رانندگي، سازمان حفاظت از محيط زيست، مخابرات› برق، گاز، آب و فاضلاب شهري و روستايي، دامپزشكي برگزار شد.

