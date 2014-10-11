پروژه های نیمه تمام ابهر افزایش اعتبار خواهند گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتي قبل از ظهر شنبه در ديدار با اعضاي شوراي شهر ابهر افزود: با افزايش اعتبار و تخصيص پروژه هاي اولويت دار زمان بهره برداري از اين پروژه ها سال هاي 94 و 95 خواهد بود.

وی ادامه داد: شوراها نمايندگان مردم هستند و در بطن جامعه حضور دارند بنابراين نيازهاي مردم را بهتر درك مي كنند و بايد در قبال آن ها پاسخگو باشند .

رحمتی تاكيد كرد: شوراها بايد حقوق عمومي شهروندان را در تصميم گيري هاي خود رعايت كنند.

معاون عمراني استاندار زنجان گفت: عدالت اجتماعي از شاخص هاي شهر اسلامي است كه بايد با رعايت حقوق شهروندان به رسميت شناخته شود.

رحمتي با اشاره به سفر رياست جمهوري به استان زنجان گفت: در اين دور سفرها خلاف ادوار گذشته پروژه جديدي براي استان تعريف نخواهد شد و به جاي آن با افزايش سقف اعتبارات و افزايش تخصيص براي پروژه هاي اولویت‌دار زمان بهره برداري از پروژه ها كاهش مي يابد تا در پي آن از ميزان ضرر نيز كاسته شود.

وی ادامه داد: افزايش دايره اختيارات شوراها موجب تسهيل امور فعالیت های مجموعه دولت در استان مي شود.