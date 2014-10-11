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۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

رحمتی:

پروژه های نیمه تمام ابهر افزایش اعتبار خواهند گرفت

پروژه های نیمه تمام ابهر افزایش اعتبار خواهند گرفت

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمراني استانداري زنجان گفت: تكميل پروژه هاي سد آب كينه ورس،اجراي فاضلاب شهري و بيمارستان 220 تختخوابي ابهر از جمله پروژه هايی است كه در سفر رياست جمهوري افزايش اعتبار براي بهره برداري دو ساله آن ها مد نظر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتي  قبل از ظهر شنبه در ديدار با اعضاي شوراي شهر ابهر  افزود: با افزايش اعتبار و تخصيص پروژه هاي اولويت دار زمان بهره برداري از اين پروژه ها سال هاي 94 و 95 خواهد بود.

وی ادامه داد: شوراها نمايندگان مردم هستند و در بطن جامعه حضور دارند بنابراين نيازهاي مردم را بهتر درك مي كنند و بايد در قبال آن ها پاسخگو باشند .

رحمتی تاكيد كرد: شوراها بايد حقوق عمومي شهروندان را در تصميم گيري هاي خود رعايت كنند.

معاون عمراني استاندار زنجان گفت: عدالت اجتماعي از شاخص هاي شهر اسلامي است  كه بايد با رعايت حقوق شهروندان به رسميت شناخته شود.

رحمتي  با اشاره به  سفر رياست جمهوري به استان زنجان گفت: در اين دور سفرها خلاف ادوار گذشته پروژه جديدي براي استان تعريف نخواهد شد و به جاي آن با افزايش سقف اعتبارات و افزايش تخصيص  براي پروژه هاي اولویت‌دار زمان بهره برداري از پروژه ها كاهش  مي يابد تا در پي آن از ميزان ضرر نيز كاسته شود.

وی ادامه داد:  افزايش دايره اختيارات شوراها موجب تسهيل امور فعالیت های مجموعه دولت در استان مي شود.

کد مطلب 2387114

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