مسابقات عمومی مفاهیم قرآن کریم در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن سلیمانی پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: برگزاری مسابقات مفاهیم عمومی قرآن کریم پیشنهادی است که استان کرمانشاه به سازمان اوقاف داده و این مسابقات تنها در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در کتاب "اینگونه باشیم" که به عنوان منبع مسابقات طراحی شده، 40 آیه در خصوص سبک زندگی اسلامی - ایرانی آمده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف استان کرمانشاه از وجود آیات، حدیث و یک بیت شعر مرتبط با سبک زندگی اسلامی در این کتاب خبر داد و گفت: هدف ما تامین سلایق مختلف است.

سلیمانی گفت: این کتاب به صورت رایگان بوده و در فاز اول 30 هزار جلد از آن به چاپ رسیده و آماده توزیع است، اما چنانچه نیاز باشد کتاب تجدید چاپ خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف استان خاطر نشان کرد: هزینه برگزاری این مسابقات از محل موقوفات آیت الله کرکوکی و جوایز مسابقه نیز از محل موقوفه کوثر اهل بیت تامین خواهد شد.

سلیمانی آخرین مهلت ارسال پاسخنامه از سوی شرکت کنندگان را تا 30 آبان عنوان کرد و گفت: شرکت کنندگان می توانند از طریق مبادی توزیع کننده و یا صندوق پستی مندرج در کتاب (موسسه میراث ماندگار) پاسخنامه ها را ارسال کنند.

وی زمان اعلام نتایج را 9 آذر همزمان با ولادت امام کاظم (ع) اعلام کرد و افزود: این مسابقات در بین افراد 10 سال به بالا برگزار می شود و شرکت کنندگان بایستی مشخصات خود را دقیقا در پاسخنامه قید کنند، در غیر اینصورت در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند.

سلیمانی یادآور شد: توزیع کتابچه ها در بقاع متبرکه، ادارات و ... صورت خواهد گرفت که 15 هزار از این کتابچه ها در کرمانشاه و 15 هزار نیز در شهرستان ها توزیع خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف استان کرمانشاه در پایان خواستار کمک رسانه ها در اطلاع رسانی برگزاری مسابقات شد و گفت: تنها هدف برگزاری مسابقات، قرآنی کردن فضای عمومی جامعه است.