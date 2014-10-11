ضرب المثل های بومی مازندران احیا شود/ درخشش 5 عکاس در جشنواره لفور

به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی ظهر شنبه در نشست خانه تصورگران حوزه هنری، ضمن قدردانی از تلاش اعضای آن در جهت برپایی نمایشگاه آثار تصویرگری با محوزیت ضرب المثل های مازندرانی ، پرداختن به فرهنگ بومی مازندران را از جمله فعالیت های اصیل و فرهنگی دانست.

وی افزود: اغلب ضرب المثل های مازندرانی ریشه در آموزه های دینی و احادیث ائمه اطهار (ع) و همچنین افسانه ها و باورهای قومی دارد ، لذا احیای این ضرب المثل ها و گسترش آن در جامعه امروز می تواند در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان و همچنین تولید آثار فاخر هنری بسیار اثر گذار باشد.



وی در حاشیه این نشست از اجرای نمایش « خیر نبینی سعیده » به نویسندگی فرهاد نقد علی و کارگردانی مهیار هزار جریبی تولید حوزه هنری در بهشهر خبر داد و گفت: نمايش " خیر نبینی سعیده " از جمله متون پذيرفته شده در بخش تجربه های جوان بيست و سومين جشنواره سراسري تئاتر سوره ماه می باشد که 26 مهر ماه سال جاری در تهران به روی صحنه می رود.



معاون فرهنگی هنری و مسئول واحد هنرهای تصویری این مرکز ضمن بیان خبر فوق افزود: فیلم راز ماهی قرمز به نویسندگی سید رحیم موسوی و کارگردانی سید امیر غبار آستانه تولید حوزه هنری استان مازندران به بخش مسابقه سی یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.



وی در ادامه گفت: سی یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 22 لغایت 27 مهر ماه سال جاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود و فیلم « راز ماهی قرمز » بر اساس داستانی از حمزه شاکری و با محوریت دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت در سال 1392 در حوزه هنری استان مازندران تولید شده است.



به گفته گرجی، جشنواره عکس « لفور » با محوریت طبیعت ، آبشار ، گونه های گیاهی ، خانه های روستایی و آیین سنت های مازندران در روستای گالیکلا از بخش لفور برگزار شد ، پنج تن از هنرمندان فعال عکاس خانه عکس حوزه هنری استان مازندران توانستند رتبه های برتر این جشنواره را ازآن خود کنند.



وی در ادامه گفت: مریم رسولی نفر اول ، نورا شاملی نفر دوم ، امیر علی رزاقی نفر سوم و حامد پراکند و خاطره محمدی در بخش تقدیر توانستند رتبه های برتر این جشنواره بودند.



وی گفت: با هدف تولید آثار فاخر و حمایت از هنرمندان جوان ، نمایش « کُنار » به نویسندگی رئوف دشتی و کارگردانی عطیه ناصرجوی و تولید واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان مازندران به مدت 4 شب از 15 لغایت 18 مهر ماه سال جاری با استقبال کم نظیر و بی نظیر شهروندان ساروی به روی صحنه رفت.



مقصودی در ادامه گفت: رضا نیکخواه ، فاطمه ساداتی ، میترا روحی ، زهرا محمد زاده ، فاطمه صفری بازیگران جوان این گروه و پرنیان کنعانی ، فاطمه نوروزی ، فاطمه اکبری ، نادیا نصیری از عوامل اجرایی این نمایش بودند.

شایان ذکر است مراسم پایانی این جشنواره 18 مهر ماه سال جاری با حضور مسئولین و هنرمندان در روستای گالیکلا از بخش لفور برگزار شد.



