تکمیل تصفیه خانه فاضلاب بشل نیازمند اعتبارات ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان شهرک صنعتي بشل افزود: توسعه شهرک صنعتی بشل که از بزرگترین شهرکهای صنعتی و مزیت دار استان بوده در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اظهار داشت: نقدینگی و سرمایه درگردش مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران است و باید با همکاری و تعامل بانکها و برنامه ریزی صحیح و اصولی ، به صنعت و تولید کشور کمک کنیم.

موسوی افزود: در صدد صدور سند تفکیکی برای تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی بشل هستیم زیرا با دریافت سند ، سرمایه گذاران و تولید کنندگان می توانند از سند مالکیت واحد صنعتی براي دریافت تسهیلات ، بعنوان ضمانت بانکی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بشل در حال انجام است و نیازمند اعتبارات ملی برای تکمیل این پروژه هستیم و باید بدنبال منابع باشیم و با درست هزینه کردن منابع ، در انجام پروژه ها پیشرفت لازم را داشته باشیم.

منصوریان فرماندار سوادکوه شمالی نیز در این جلسه گفت: شهرک صنعتی بشل در تمام مباحث بعنوان یک فرصت استانی و ملی موردنظر است و باید از این پتانسیل درست استفاده کنیم.

وی بیان کرد: شهـرک صنعتی بشل بزرگترین شهرکهـای صنعتی استان است که با توجه به مزیت دار بودن این شهرک، توسعه آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار سوادکوه شمالی تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی با برندهای ملی در شهرک صنعتي بشل ، در حال فعالیت و تولید هستند که علاوه بر رونق اقتصادی ، در ایجاد اشتغال نیز سهم بسزایی را ایفاء می کنند.

مازندران 38 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.

