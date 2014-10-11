کمبود اعتبار از مشکلات توسعه راههای مازندران است/ نیاز 5300 میلیارد ریالی برای چهار خطه شدن هراز

به گزارش خبرنگار مهر، علی نروزاد ظهر شنبه در بازدید از عمليات اجرايي تعريض و ارتقاء محور نور _ چمستان _ آمل بازديد و دستوراتي را در جهت تسريع در انجام پروژه مذكور ابلاغ کرد و گفت: با توجه به حجم تردد و موقعيت خاص اين محور مي طلبد تا با برنامه ريزي مناسب و تامين اعتبارات كافي عمليت تعريض و چهارخطه نمودن اين محور به اتمام برسد



وي اظهار داشت: این محور به طول 42 كيلومتر بوده كه تا به امروز عمليات بهسازي آن شامل 26 كيلومتر در باند جنوبي و23 كيلومتر در باند شمالي در قالب 5 قطعه و با مبلغ قراردادي بالغ بر 360 ميليارد ريال در دست اجرا است.



مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در اين بازديد خواستار توجه ويژه مسولين ارشد استان و نمايندگان مجلس به محورهاي ارتباطي مازندران شد و عنوان کرد: اميد است در سايه تعامل و همكاري همه دست اندركاران بخش حمل و نقل به زودي شاهد ارتقاء و ايمن سازي محورهاي ارتباطي مازندران باشيم.



نورزاد به اهميت جاده هاي استان اشاره و اظهار داشت: با توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي مازندران تمامي محورهاي ارتباطي آن اعم از اصلي ، فرعي و روستايي داراي اهميت ويژه اي است.



وي خواستار توجه ويژه به افزايش ضريب ايمني محور مذكور شد و اظهار داشت: بايد همزمان با عمليات تعريض و ارتقاء اين محورها ، عمليات ايمن سازي در قالب تفكيك باندهاي رفت و برگشت ، اجراي خط كشي و نصب علائم در دستور كار قرار گيرد.

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در بازديد از عمليات تعريض و چهارخطه نمودن محور ارتباطي هراز خواستار توجه ويژه به اين محورشد و عنوان کرد: تعريض و ارتقاء جاده هراز نيازمند عزم ملي است.

نورزاد در اين بازديد ضمن اعلام رضايت از اجراي عمليات اجرايي پروژه محور هراز گفت: تعريض محور هراز نشان از توانمندي مهندسين كشور دارد و تعريض محور مذكور همزمان با تردد خودروهاست وكاربران جاده اي و مردم شريف كشور مي توانند پيشرفت فيزيكي و رو به رشد عمليات اجرايي را از نزديك لمس كنند.



نورزاد يادآور شد: از ديگر مشكلات و چالش ها در خصوص توسعه راهها در مازندران ، مسئله زيست محيطي و كمبود اعتبار مورد نياز بوده و بايد نمايندگان محترم مردم استان در مجلس با تلاش مضاعف براي تامين اعتبار استان در مجلس شوراي اسلامي بكوشند.



مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در اين بازديد ضمن اشاره به پيام مقام معظم رهبري خواستار عزم ملي و مديريت جهادي براي اتمام پروژه هاي راهسازي در مازندران شد و تصريح کرد: ان شاء الله با همت و تلاش همه مهندسين ومسولين ذيربط در تلاشيم عمليات تعريض و چهارخطه محور هراز به اتمام برسد.



حيدر نوروزي مديركل راه و شهرسازي استان مازندران در اين بازديد ضمن اشاره برمحدوديتها و چالشهاي موجود در روند اجرايي پروژه هراز گفت: همت و غيرت به همراه تلاش و كوشش تمامي دست اندركاران براي اتمام پروژه مذكور ستودني است.



مديركل راه و شهرسازي مازندران اظهار داشت: در حال حاضر اين اداره كل توانسته با حمايت و همدلي تمامي دست اندركاران اين حوزه و همت و كوشش تمامي مهندسين و مشاوران خود با حفظ منابع طبيعي و رعايت الزمات زيست محيطي در سطح اين محور ، 40 كيلومتر از مسير 110 كيلومتري محور هراز در حوزه استحفاظي خود را با بكارگيري بيش از 950 نفر نيروي انساني با 465 دستگاه از انواع ماشين آلات راهسازي ، 6 دستگاه سنگ شكن و 7 دستگاه بتن ساز به صورت 3خطه و 4خطه درآورده و مابقي مسير را نيز با پيشرفت فيزيكي بالاي 30 درصد در دستور كار دارد.



نوروزي در خصوص عمليات احداث تونل در محور هراز عنوان کرد: در سطح اين محور 20 دهنه تونل به طول 13/5كيلومتر طراحي كه تا به امروز 13 دهنه آن بطول 10/5 كيلومتر اجرايي كه از اين تعداد حفاري 11 تونل به اتمام رسيده است.



وروزي تصريح کرد: براي اتمام عمليات چهارخطه شدن اين محور مهم و حياتي در حوزه استحفاطي مازندران مقدار پنج هزار و 300 میلیارد ريال اعتبار نياز بوده كه انشاء الله با تخصص مناسب و رويكرد جديد دولت تدبير و اميد و تعامل و همدلي تمامي مسئولين ذيربط در آينده نزديك شاهد بهره برداري نهايي از اين مسير تاريخي و ماندگار باشيم.