تولید واکسن و کیت تشخیصی در 12 شرکت دانش بنیان انستیتو پاستور 

عباس جمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون از 20 شرکت موجود، در این مرکز رشد12 شرکت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاییدیه گرفته اند و به صورت دانش بنیان معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه از خرداد ماه امسال مصوبه ای برای تعیین شرکت های دانش بنیان به تصویب رسید، افزود: این 12 شرکت در زمینه تولید واکسن ها و کیت های تشخیصی فعالیت می کنند.

مدیر فناوری انستیتوپاستور اظهار داشت:شرکت هایی به عنوان دانش بنیان معرفی شدند که قابلیت تبدیل فرآیند پژوهشی را به محصولات فناورانه داشته باشند تا با استفاده از تسهیلات معاونت علمی و فناوری بتوانند محصولات خود را تولید و به عرصه تجاری سازی برسانند.