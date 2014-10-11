اردبیل در سیل و خشکسالی آسیب پذیر است/ ثبت 34 زمین لرزه در شش ماه

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از 13 حادثه طبیعی از جمله سرمازدگی، سیل وخشکسالی در استان ثبت شده است.

وی افزود: از نظر میزان خسارت سیل 37 درصد، خشکسالی 29 درصد، سرمازدگی 23 درصد، تگرگ پنج درصد، طوفان سه درصد و زلزله دو درصد در حوادث نقش دارند.

اسلامی تاکید کرد: در عین حال از نظر تعداد سیل 51 درصد، زلزله 19 درصد، تگرگ 9 درصد، طوفان هشت درصد، سرمازدگی هشت درصد و خشکسالی سه درصد ترکیب حوادث را شامل می شود.

به گفته مدیر کل مدیریت بحران استاندار مقایسه این دو ترکیب نشان می دهد در دو حادثه سیل و خشکسالی استان آسیب پذیر است و ارقام آسیب قابل توجه است.

وی با بیان اینکه امسال هزار و 200 میلیارد تومان در بخش کشاورزی خسارت دیدیم، ادامه داد: از این رقم 700 میلیارد تومان سرمازدگی و 500 میلیارد تومان خشکسالی را شامل می شود.

اسلامی در عین حال از ثبت 34 زلزله در شش ماهه نخست سال خبر داد و گفت: بیشتر این زلزله ها به دلیل درجه پایین لرزش احساس نمی شود.

وی با بیان اینکه از43 نوع بلای طبیعی 34 نوع در کشور و 17 نوع در استان تجربه شده است، تصریح کرد: آمار ثبت حوادث از سال 74 آغاز شده و از سال 74 تاپایان سال 92، 430 حادثه غیر مترقبه در استان ثبت شده است.

به گفته مدیر کل مدیریت بحران استاندار در این حوادث 844 نفر فوتی داشتیم که فقط 760 نفر در زلزله سال 75 اردبیل اتفاق افتاده است.

وی تعداد فوتی حوادث غیر مترقبه در سال جاری را دو نفر در مشگین شهر بر اثر رعد و برق عنوان کرد و افزود: خسارت حوادث در بازه سال های 74 تا 92 بالغ بر دو هزار و 756 میلیارد تومان است.