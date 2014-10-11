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۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

مشهد میزبان بیست و ششمین جشنواره تئاتر منطقه دو کشور می‌شود

مشهد میزبان بیست و ششمین جشنواره تئاتر منطقه دو کشور می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی گفت: مشهد میزبان بیست و ششمین جشنواره تئاتر منطقه دو کشور خواهد بود.

حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیست و ششمین جشنواره تئاتر منطقه دو کشور به میزبانی مشهد از 22 تا 25 مهر ماه برگزار می شود.
 
معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی ابراز کرد: در این جشنواره 17 گروه نمایشی از هشت استان کشور در سه سالن مجموعه اصلی تئاتر شهر مشهد در مجتمع اما رضا (ع) و یک سالن هنرستان هنرهای زیبای مشهد در چهار روز به روی صحنه می روند.
 
وی با اشاره به حضور گروه های نمایشی از استان های هم جوار و تهران در این جشنواره عنوان کرد: سه گروه نمایشی"شات، شام، شاندیز" به کارگردانی بهناز طبسی و "کبوتری ناگهان" به کارگردانی امیرحسین بزازان از مشهد و "کسی اینجا نیست" به کارگردانی بهزاد آقاجانی از نیشابور از خراسان رضوی در این جشنواره حضور دارند.
 
طباطبایی ابراز کرد: آثاری که در این جشنواره برگزیده شوند به جشنواره تئاتر فجر سال جاری راه می یابند.
 
معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی اظهار داشت: این جشنواره مراسم افتتاحیه ای ندارد ولی مراسم اختتامیه آن در روز جمعه 25 مهرماه با حضور چند چهره سرشناس تئاتر از تهران و در خور شهر هنر پرور مشهد برگزار خواهد شد.
 
طباطبائی در پایان عنوان کرد: "زمین می‌چرخد" و "دو یک به نفع بارسلونا" از بجنورد، "زمستان است" از شهریار، "شور حرارت در خنکای آشپزخانه" از کرمان، "دودمان"  از زرند، "همیشه همه چیز" از یزد، "اتللو در کشتارگاه" از گرگان، "جایی دیگر" از گنبد، "عروس خوشه‌های اقاقی" از بیرجند، "کبیسه‌های مردادی" از تهران، "دردسر‌های مرد مرده" از کرمانشاه، "۹=۱+۵" از میناب، "غزل پری دریایی" از بندرعباس، "بچه‌های اعماق"  از کرمان، "ما به هم دروغ نمی‌گیم" از یزد،"بیتل‌ها" از کرمانشاه و "کابوس" از میناب 17 گروه نمایشی هستند که در بیست و ششمین جشنواره تئاتر منطقه دو کشور به میزبانی مشهد با هم رقابت می‌کنند.
کد مطلب 2387200

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