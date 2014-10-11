حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیست و ششمین جشنواره تئاتر منطقه دو کشور به میزبانی مشهد از 22 تا 25 مهر ماه برگزار می شود.

معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی ابراز کرد: در این جشنواره 17 گروه نمایشی از هشت استان کشور در سه سالن مجموعه اصلی تئاتر شهر مشهد در مجتمع اما رضا (ع) و یک سالن هنرستان هنرهای زیبای مشهد در چهار روز به روی صحنه می روند.

وی با اشاره به حضور گروه های نمایشی از استان های هم جوار و تهران در این جشنواره عنوان کرد: سه گروه نمایشی "شات، شام، شاندیز" به کارگردانی بهناز طبسی و "کبوتری ناگهان" به کارگردانی امیرحسین بزازان از مشهد و "کسی اینجا نیست" به کارگردانی بهزاد آقاجانی از نیشابور از خراسان رضوی در این جشنواره حضور دارند.

طباطبایی ابراز کرد: آثاری که در این جشنواره برگزیده شوند به جشنواره تئاتر فجر سال جاری راه می یابند.

معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی اظهار داشت: این جشنواره مراسم افتتاحیه ای ندارد ولی مراسم اختتامیه آن در روز جمعه 25 مهرماه با حضور چند چهره سرشناس تئاتر از تهران و در خور شهر هنر پرور مشهد برگزار خواهد شد.