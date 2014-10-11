پشتیبانی اقشار مختلف جامعه موجب موفقیت برنامه های پلیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی پیش از ظهر شنبه در همایش پلیس، اصناف و امنیت که در سالن شهدای اصناف کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برقراری امنیت اجتماعی و نیز تقویت احساس نظم در بین افراد از جمله مواردی است که در اولویت برنامه های نیروی انتظامی استان کرمانشاه قرار دارد.

وی از برخورد قاطع و جدی با مخلان نظم و امنیت در استان خبر داد و افزود: نیروی انتظامی در رابطه با مسائلی که به نظم و امنیت مردم مرتبط است به صورت جدی و در اسرع وقت رسیدگی خواهد کرد.

امان اللهی خاطر نشان کرد: البته این برقراری نظم و امنیت با کمک و همراهی خود مردم میسر شده و پشتیبانی آنها موجب خواهد شد که برنامه های پلیس به خوبی و با موفقیت اجرا شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد: دستگاه های مربوطه نیز باید با اجرای دقیق وظایف خود در راستای بهبود فضای جامعه و کمک به پلیس حرکت و تلاش کنند.

سردار امان اللهی همچنین با اشاره به توانایی ها و قابلیت های قشر اصناف در پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی، گفت: باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت های موجود در راستای کاهش آسیب های اجتماعی قدم برداریم.

وی حساسیت نشان دادن در خصوص معضلات جامعه را وظیفه ای همگانی عنوان کرد و افزود: قشر اصناف در این رابطه می توانند تاثیر گذاری چشمگیرتری داشته باشند.

امان اللهی گفت: قشر اصناف باید با یک برنامه ریزی صحیح و داشتن یک رویکرد منسجم در جهت مقابله با معضلات اجتماعی و بهبود فضای جامعه تلاش کنند.