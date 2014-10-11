رژه موتوری نیروهای امدادی در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز با رژه موتوری خودروهای امدادی در خیابان‌های اصلی شهر زاهدان برگزار شد تعداد کثیری از واحدهای خودرویی و موتوری جمعیت هلال احمر تجهیزات و بخشی از توان خود را در معرض دید عموم قرار داند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان در حاشیه برگزاری این مراسم به خبرنگاران گفت: هفته کاهش بلایای طبیعی از امروز با شعار"عزم ملی، تدابیر پیشگیرانه، افزایش امید و ایمنی در بلایای طبیعی" با رژه موتوری اعضای کارگروه امداد و نجات در استان آغاز شده است.

رسول راشکی بیان داشت: در نخستین روز ازهفته کاهش بلایای طبیعی امدادگران جمعیت هلال احمر با رمز یا حسین(ع) و با بکارگیری تعداد 45 خودروی امداد و نجات، آمادگی و حضور خود را برای مقابله با هر گونه حادثه‌ای به نمایش گذاشتند.

وی بیان داشت: به همین مناسب در طی روز های آتی نیز جمعیت هلال احمر استان بیش از 20 برنامه محوری و مانور با عناوین مانور روستایی، مانور دریایی، مانور ایمنی در مدارس،مانورهای ترکیبی و همچنین مانور درمانی در سراسر استان را به مرحله اجرا در خواهد آورد.

وی افزود: هفته ایمنی و مقابله با حوادث طبیعی در استان از امروز به مدت یک هفته با برنامه‌های متنوع در تمامی شهرهای استان با حضور اعضای این جمعیت برگزار می‌‌شود.

راشکی ادامه داد: افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های اعضای کارگروه، رژه موتوری، برگزاری مانور روستایی در شعب و اعزام 16 نفر از جوانان خواهر و برادر در دوره امدادی کویرنوردی در استان یزد، برگزاری آموزش‌های ایمنی در مدارس، آموزش تیم‌های روستایی و مانور ایمنی و سلامت در مدرسه نامجو زاهدان، اجرای مانور در شعب جمعیت هلال‌احمر، اجرای مانور بزرگ و ترکیبی شهرستان هامون،غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از نجاتگران و جوانان فعال در طرح نوروزی شهرستان چابهار و مانور بزرگ دریایی در چابهار از دیگر برنامه‌های تدارک دیده به همین مناسبت است.