مسابقه بزرگ کتابخوانی در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزامی ظهر شنبه در جلسه نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی خرم آباد اظهار داشت: به زودی مسابقه بزرگ کتابخوانی در استان لرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مسابقه کتابخوانی در استان عنوان کرد: این مسابقه همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی که آبان ماه امسال خواهد بود برگزار می شود.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با بیان اینکه این مسابقه با موضوع ولایت مطلقه فقیه در استان برگزار می شود گفت: به برگزیدگان این مسابقه نیز هدایای نفیسی اهدا می شود.

فرزامی بیان داشت: به برگزیدگان این مسابقه کتابخوانی سفر هوایی مشهد به همراه اسکان رایگان، سفر عتبات عالیات و جوایز نقدی اهدا می شود.

ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی لرستان برای ایجاد کتابخانه های مشارکتی

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای ایجاد کتابخانه های مشارکتی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از فضاها در دستگاههای اجرایی استان بلااستفاده مانده این در حالیست که این دستگاهها همکاری لازم را با نهاد کتابخانه های عمومی برای ایجاد این کتابخانه های مشارکتی ندارند.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با تاکید بر اینکه در صورتی که این فضاها در اختیار ما قرار داده شود ما نیروی انسانی، تجهیزات و کتابهای مورد نیاز را برای ایجاد این کتابخانه های مشارکتی اختصاص خواهیم داد گفت: در این راستا می طلبد که دستگاههای اجرایی استان در قالب تفاهم نامه هایی با نهاد کتابخانه های عمومی همکاری لازم را برای ایجاد این کتابخانه داشته باشند.

طلب دو میلیارد تومانی نهاد کتابخانه های عمومی از شهرداری خرم آباد

فرزامی همچنین از عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی لرستان از سوی شهرداری خرم آباد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر نهاد کتابخانه های عمومی لرستان بیش از دو میلیارد تومان از شهرداری خرم آباد طلب دارد و این در حالیست که تا کنون زمینه پرداخت این میزان از سوی شهرداری فراهم نشده است.

وی با بیان اینکه در جلسه قبلی نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی تصویب شد که ماهیانه 20 میلیون تومان از سوی شهرداری خرم آباد به عنوان علی الحساب و سهم نیم درصد به حساب نهاد کتابخانه های عمومی واریز شود گفت: این در حالیست که شهرداری تا کنون تنها دو بار اقدام به واریز این مبلغ کرده است.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با تاکید بر ضرورت پرداخت این سهم نیم درصد از سوی شهرداری خرم آباد تصریح کرد: امیدواریم شهرداری در اسرع وقت اقدام به پرداخت این میزان اعتبار به نهاد کتابخانه های عمومی استان کند.