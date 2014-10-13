تشریح سامانه مدیریت کالاهای سلامت محور/ نظارت بر بازار دارویی کشور

دکتر مهدی پیرصالحی در خصوص آموزش سامانه مدیریت اطلاعات کالاهای سلامت محور، به خبرنگار مهر گفت: این سامانه در سالهای گذشته نیمه تمام مانده بود که ما با برنامه ریزی و تلاش مدیران مربوطه این سامانه را برای اجرایی شدن پیگیری نمودیم.

وی افزود: این سامانه کمک خواهد کرد تا در هر زمان و در هر جایی بتوانیم به اطلاعات درست و صحیح، دسترسی داشته باشیم.

پیر صالحی ادامه داد: امروزه یکی از معضلات سیستم ما مشکل آمار است و جالب اینکه آمارنامه دارویی یکی از قدیمی ترین آمارنامه هاست که به صنایع ما در تصمیم گیری کمک موثری می کند.

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو اظهار داشت: برای اشراف کامل به ورود داروها به بازار و توزیع آن به همراه تمامی جزئیات و داروخانه ها این سامانه به ما کمک موثری خواهد کرد.

پیرصالحی گفت: با ایجاد این سامانه تصمیم بر این است که از بدو ورود و تولید محصولات را بتوانیم رصد نماییم که هم برای مدیریت خود برنامه داشته باشیم و هم شرکتها بتوانند از این اطلاعات و برنامه استفاده نمایند و خودشان نیز بتوانند برنامه ریزی دقیق تری انجام دهند همچنین ارتباط شرکتها با سازمان غذا و دارو نیز به صورت الکترونیکی خواهد شد.

وی گفت: امروزه برنامه ما این است که بتوانیم با شرکتها در یک مسیر مشترک قرار بگیریم تا افزایش کارایی داشته باشیم.